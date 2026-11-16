En recouvrant 65 000 m² de bitume d'un enduit clair, Los Angeles a fait baisser jusqu'à 1,9 °C l'air d'un de ses quartiers les plus chauds

Los Angeles a lancé une expérience pour rafraîchir l’un de ses quartiers les plus chauds. Comment ? En recouvrant le bitume d’un revêtement réfléchissant. Les résultats sont très encourageants.

Ces dernières années, le réchauffement climatique provoque des épisodes de chaleur extrême, surtout en été.

Ces températures élevées peuvent mettre en danger la santé des plus vulnérables, alors que près de 710 000 personnes sont mortes à cause de la chaleur en 2023.

Face à cette situation, la ville de Los Angeles a décidé d’agir en rendant ses rues plus fraîches grâce à un procédé réfléchissant, rapporte le site Route Fifty.

Los Angeles utilise un revêtement spécial pour rafraîchir un quartier surchauffé

En 2022, la Cité des Anges a lancé une expérience à Pacoima, un quartier situé dans la vallée de San Fernando, au nord de Los Angeles. La raison ? Ce secteur est considéré comme l’un des plus chauds de la ville.

Selon nos confrères américains, Pacoima dispose de peu d’espaces végétalisés et possède beaucoup de surfaces recouvertes de bitume. Ces deux facteurs favorisent donc les îlots de chaleur urbains.

Cette situation expose davantage les habitants aux fortes températures et aux risques sanitaires.

Pour réduire ce phénomène, la municipalité de Los Angeles s'est associée, durant l'été 2022, à l'association Climate Resolve, qui œuvre pour la protection du climat, et à GAF, fabricant de solutions d'étanchéité et de toiture, pour analyser l'impact de son revêtement rafraîchissant.

Plus de 65 000 m² recouverts

En juillet 2022, GAF a appliqué une couche réfléchissante sur environ 65 000 m² de routes, d’aires de jeux et de parkings du quartier de Pacoima, dans le but de limiter l’absorption de la chaleur par ces surfaces goudronnées.

Comment ça marche ? Cet enduit protecteur à base d’acrylique réfléchit une partie du rayonnement proche infrarouge invisible à l’œil nu.

Il offre une durabilité comparable à celle des produits d’étanchéité routiers classiques, tout en étant plus fin que la plupart des autres revêtements, explique Eliot Wall, directeur des solutions de chaussée chez GAF.

Pendant un an, des scientifiques ont étudié de près ce revêtement à l'aide d'une voiturette de golf électrique, d'un drone, de satellites et de stations météorologiques locales. Ils ont pu ainsi recueillir des images thermiques et mesurer les températures.

Verdict : l’expérience a porté ses fruits.

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L’expérience est une réussite

Une étude publiée le 13 mars 2024 dans la revue scientifique Environmental Research Communications confirme en effet l’efficacité de cette solution. Selon les résultats, le revêtement a permis de réduire la température de surface jusqu’à 9,2 °C par rapport aux zones non traitées.

Lors de la vague de chaleur de septembre 2022, la température de l’air était également jusqu’à 1,9 °C plus basse dans les rues ayant bénéficié de ce traitement.

Ce n’est pas fini ! L’étude a révélé une réduction de 25 à 50 % de l’effet d’îlot de chaleur urbain local lors des pics de température. Selon Route Fifty, la réaction des habitants du quartier a été positive.

« Les solutions climatiques sont avant tout des solutions humaines », a indiqué Jonathan Parfrey, directeur exécutif de Climate Resolve.

Aujourd’hui encore, le revêtement continue de fonctionner. Selon Climate Resolve, cet enduit a une durée de vie qui oscille entre cinq et sept ans avant de devoir être renouvelé.

De son côté, la France a elle aussi pris les choses en main pour lutter contre la chaleur dans les grandes villes. Une peinture qui refroidit les revêtements a notamment été testée à Paris. À Lyon, la lutte contre la chaleur concerne aussi les logements surchauffés.