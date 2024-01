On a écouté vos actions solidaires au quotidien pour aider votre prochain

Parce que chaque action compte, la marque KITKAT® s’engage au travers de son Programme d’Accélération des Revenus à contribuer à l’amélioration des conditions de vie des cacaoculteurs et de leur famille en récompensant l’adoption de pratiques plus positives, tant en ce qui concerne la culture des cacaoyers qu’au sein des familles de cacaoculteurs.

Et tout le monde a son rôle à jouer - même à son petit niveau ! Pour cela, il existe des actions positives que chacun peut appliquer au quotidien. On les partage avec vous.

Que faites-vous chaque jour pour contribuer à limiter votre impact sur l’environnement et aider votre prochain ? Cette question, on se l’est tous posée déjà au moins une fois. Et y répondre n’est pas chose facile. Pourtant, vous allez voir que les solutions ne manquent pas et chacun, même à son humble niveau, peut apporter sa pierre à l’édifice.

Roman, le célèbre influenceur s’est également posé la question. Pour savoir par où commencer, il est parti à votre rencontre avec Demotivateur et vous a demandé de nous donner vos conseils. Oui, à vous !

Par exemple, côté consommation, inutile de se priver, l’important est de réduire, selon Sacha. Le jeune homme conseille en effet de ne pas arrêter la viande mais de réduire sa consommation.

D’autres gestes pour aider la communauté et limiter son impact sur l'environnement

Crédit photo : vejaa/ iStock

L’un d’entre vous conseille même de faire des rondes afin d’aider ceux dans le besoin. En effet, en distribuant de la nourriture aux plus démunis, vous évitez ainsi de jeter à la poubelle ce qui pourrait encore être consommé. Ce faisant, vous limitez les déchets alimentaires et en plus, vous faites une bonne action.

Cette astuce va également dans le sens de cette passante qui invite ceux qui le souhaitent à donner aux associations. Que cela soit les Restos du cœur ou des associations qui viennent en aide aux étudiants et jeunes en situation de précarité, vous aidez sans le savoir la planète. Comment ? Certaines enseignes proposent des aliments à dates courtes et par conséquent à petits prix. Les personnes dans le besoin peuvent en bénéficier et éviter encore une fois tout gâchis.

Crédit photo : KITKAT®

Par ailleurs, ces solutions ne concernent pas seulement les aliments. Vêtements, objets, électroménagers… toutes ces choses dont vous ne vous servez plus peuvent servir à d’autres. En les donnant à des points de collectes, elles seront récupérées par des associations qui les distribueront ensuite à ceux dans le besoin. Là encore, moins de déchets puisque la seconde main prend le relais.

Peu importe votre situation financière et sociale, vous pouvez aussi en profiter afin de limiter les achats dans les enseignes qui créent et vendent de nouveaux vêtements à chaque nouvelle collection chaque année. En allant dénicher dans les friperies des vêtements déjà portés, vous limitez leur production et vous optez pour le recyclage.

Crédit photo : netrun78/ iStock

De son côté, KITKAT® et son Programme d’Accélération des Revenus lancé en 2022 œuvre aussi pour aider le quotidien des familles, pilier des communautés dans les pays producteurs de cacao.

En se concentrant sur la famille, le programme soutient les femmes en tant qu’actrices centrales du changement. La rémunération est répartie de manière égale entre les femmes et les hommes. La création d'associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC) permet aux femmes d'épargner, d'investir et de partager les responsabilités financières au sein de leur famille.

Dans le cadre de ce programme, les familles de cacaoculteurs sont incitées à inscrire les enfants à l’école. L'inscription à l'école de tous les enfants du foyer âgés de 6 à 16 ans est une pratique encouragée et récompensée. La marque KITKAT® a beaucoup appris du plan cacao Nestlé qui a contribué depuis 2012 à protéger 156974 enfants du risque de travail dangereux en sensibilisant et en aidant les enfants et leurs familles lorsque des problèmes sont rencontrés. Le Programme d’Accélération des Revenus de la marque va plus loin, il incite les familles à inscrire leurs enfants à l’école. Grâce à son soutien financier, KITKAT® contribue à ce que le coût de la scolarité, de l'uniforme et des fournitures scolaires ne soit plus un obstacle majeur à l’accès à l’éducation des enfants.

Vous voyez, on peut s’engager de multiples façons. Comme le dit si bien Roman, tout est une question d’équilibre.