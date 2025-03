Voici pourquoi vous devez trier vos capsules de café en aluminium

Dans cet article, on vous explique pourquoi il faut absolument recycler nos capsules de café. Voici comment s'y prendre.

C'est l'un des premiers gestes que l'on effectue au quotidien, après le réveil.

Prendre un café pour bien démarrer la journée, vous êtes des millions à le faire chaque jour dans notre pays, qui figure dans le top 10 des plus grands consommateurs de cette boisson caféinée au monde. On estime ainsi que 8 personnes sur 10 boivent du café en France et qu'un consommateur régulier avale environ 300 tasses par an, selon le site statista.com.

Inutile donc de vous faire un dessin, les Français raffolent du café et c'est peu de le dire. Cet amour pour le breuvage est tel qu'il est inconcevable pour beaucoup de passer une journée sans boire un expresso, un allongé ou encore un cappuccino. Il est donc tout à fait normal de trouver des cafetières dans chaque foyer et sur son lieu de travail.

Crédit photo : iStock

Jeter ou recycler ? Que faire des capsules de café ?

Si certains continuent de faire confiance à leur vieille cafetière à filtre, la majorité d'entre nous préfère désormais les machines à café, plus pratiques et plus rapides. Devenues incontournables dans nos cuisines, ces dernières fonctionnent le plus souvent avec des capsules en aluminium, que l'on a trop souvent tendance à jeter à la poubelle, par réflexe, après utilisation. Or, vous l'ignorez peut-être, mais ces capsules peuvent être recyclées très simplement en les déposant en vrac dans la poubelle de tri (jaune, bleue ou verte). Un petit geste mais ô combien bénéfique pour l'environnement.

Une fois déposées dans les poubelles de tri, les capsules sont ensuite acheminées dans le centre de tri le plus proche et rassemblées en balles compacte d’aluminium. Celles-ci sont ensuite envoyées dans des usines spécifiques où elles sont fondues puis formées en petites billes d’aluminium, qui peuvent avoir une seconde vie en devenant par exemple des cadres de vélo, des coques d’ordinateur ou tout autre objet contenant de l’aluminium.

Trier ces capsules s'inscrit dans une démarche éco-responsable qui trouve un certain écho aujourd'hui auprès de nos compatriotes. Les efforts de sensibilisation, menés ces dernières années, mais aussi la modernisation des centres de tri, ont en effet fortement influencé les habitudes des Français qui trient de plus en plus leurs capsules usagées afin qu’elles puissent être recyclées.

C'est ce que révèle l'Alliance pour le Recyclage des Capsules en Aluminium (ARCA) qui vient de publier son 3e baromètre IFOP sur le sujet. Réalisée en janvier 2025 auprès de 1 981 consommateurs de café, cette enquête indique ainsi que 60 % des personnes interrogées trient leurs capsules systématiquement. À titre de comparaison, ce chiffre n'était « que » de 54 % dans le précédent baromètre datant de 2023.

Crédit photo : ARCA

Mais ce n'est pas tout puisque l'enquête démontre également que les Français sont davantage au fait des bons gestes à appliquer. 54 % d'entre eux (+ 6 points par rapport à 2023) savent par exemple que les capsules sont toujours recyclables, quelle que soit la marque utilisée ou la zone géographique où l'on réside. Parmi ces consommateurs avisés, 85 % déclarent trier leurs capsules en aluminium au moins occasionnellement. C'est 3 points de plus qu'en 2023 et, surtout, 9 de plus par rapport à 2022. Notez enfin que ces consommateurs font en majorité preuve d'éco-responsabilité puisque plus 2 personnes sur 3 (68%) déclarent déposer leurs capsules en aluminium dans les poubelles de tri sélectif, soit une augmentation de 7 points par rapport à 2023.

En vrac dans la poubelle de tri

En revanche, petite ombre au tableau, 40 % des sondés, qui adoptent pourtant le bon geste de tri, commettent l’erreur de jeter les capsules dans un sac fermé, empêchant ainsi leur recyclage. Or, pour garantir ce recyclage, il est essentiel de déposer les capsules en aluminium directement en vrac dans le bac de tri, sans sac ni emballage, afin qu'elles soient correctement captées et traitées dans les centres : un geste simple, mais crucial pour optimiser le tri.

Crédit photo : iStock

Mais les mentalités évoluent comme le montre le baromètre de l'ARCA et nul doute que les bons gestes deviendront très bientôt un réflexe pour tous.