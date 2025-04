Il échange 450 000 canettes vides contre... une maison

En Australie, Damian Gordon a ramassé des milliers de canettes et de bouteilles vides dans les festivals et sur les trottoirs. En les recyclant, il a obtenu assez d’argent pour s’acheter une maison.

En Australie, les gestes faits en faveur de l’environnement sont récompensés. En effet, il est possible de recycler des canettes et des bouteilles vides en les jetant dans des conteneurs “NSW Return and Earn”. En échange, ces machines remboursent 10 centimes par contenant.

Crédit photo : ABC Central Coast / Facebook

Pendant sept ans, Damian Gordon a ramassé des milliers de déchets. Bénévole dans des festivals de musique, il ramassait tous les détritus après les événements. Pendant toutes ces années, il a arpenté les rues de sa ville et les allées des festivals pour récolter un maximum de canettes et de bouteilles vides, qu’il a ensuite recyclées. Au total, il a ramassé plus de 450 canettes.

Il s’achète une maison

Après toutes ces années d’effort, Damian Gordon a récolté la somme de 46 000 dollars, soit plus de 41 000 euros. Selon Ouest-France, il a gagné l’équivalent de 18 dollars par jour et 126 dollars par semaine. Avec cet argent, il a pu s’acheter une maison, une petite cabane de pêcheur avec deux chambres. Si cet échange est une aubaine pour l’Australien, elle représente un triste constat de la pollution dans le pays.

“Il y a tellement de gaspillage actuellement, nous vivons dans une société du tout jetable. Certains de ces événements, comme les mariages et les festivals de musique, produisent tellement de déchets…” regrette Damian Gordon, d’après des propos relayés par ABC.

Crédit photo : ABC Central Coast / Facebook

Dorénavant, Damian Gordon meuble sa nouvelle maison avec du matériel recyclé et ne compte pas s’arrêter là puisqu’il continue de ramasser les déchets dans les rues et les festivals. En France, il est également possible de gagner un peu d'argent tout en faisant un geste pour la planète, en recyclant vos cartouches d'encre vides.