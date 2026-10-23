Ils cherchaient où construire une centrale électrique : sous 18 mètres d'argile, des ouvriers ont découvert une grotte scellée depuis 5 millions d'années, et ce qui y vit n'existe nulle part ailleurs

En Roumanie, la grotte de Movile intrigue les chercheurs. Cet espace hostile est rempli de gaz chimiques et de substances toxiques et pourtant, il abrite une cinquantaine d’espèces.

Connaissez-vous la grotte de Movile ? Elle a été découverte en 1986 près de la mer Noire, alors que des ouvriers effectuaient un forage près de la ville de Mangalia, en Roumanie. Ils cherchaient un site pour construire une centrale électrique quand ils ont découvert un réseau de grottes souterraines isolé du reste du monde.

Cet endroit a été baptisé la grotte de Movile et est resté secret pendant 5 millions d’années. Il s’agit d’un immense labyrinthe de tunnels enfouis sous 18 mètres d’argile et de calcaire. Tout comme cette grotte de l'âge de bronze contenant des trésors archéologiques, la grotte de Movile regorge de secrets.

Un air extrêmement toxique

Dans cette grotte, l’obscurité est totale. L’air est chargé de gaz toxiques et le peu d’eau que l’on trouve dans cet endroit est pauvre en oxygène et riche en substances chimiques, comme le sulfure d’hydrogène, le méthane et l’ammoniac.

Dans ces conditions hostiles, on pourrait penser que la vie est impossible et qu’aucune espèce ne parviendrait à survivre dans un tel environnement.

Une cinquantaine d’espèces

Pourtant, la vie est bien présente dans la grotte de Movile. Selon Discover Wildlife, ce lieu abrite une cinquantaine d’espèces d’invertébrés uniques au monde, qui survivent malgré l’absence totale de photosynthèse. Parmi ces organismes autosuffisants, on retrouve 37 espèces endémiques donc des araignées, des scorpions d’eau, des vers, des coléoptères et des mille-pattes.

Crédit photo : Reddit

Tout comme ce crocodile coincé depuis 3 000 ans dans une grotte, au fil des années, ces espèces ont évolué. Elles se sont adaptées à la vie dans le noir et sont pour la plupart dépourvues d’yeux et de pigmentation cutanée. Elles ont en revanche développé des membres et des antennes très longs pour survivre dans leur environnement.

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Les invertébrés mangent des bactéries

Si ces espèces arrivent à survivre, c’est grâce à la chimiosynthèse. Les petits invertébrés comme les escargots et les nématodes se nourrissent des bactéries présentes sur les parois de la grotte. Ils sont ensuite eux-mêmes mangés par les organismes plus gros comme les centipèdes, les sangsues et les araignées.

“Il est très probable que les bactéries se trouvaient déjà là bien avant cinq millions d’années, mais que les invertébrés se sont en revanche retrouvés coincés à cette époque”, a déclaré J. Colin Murrell, l’un des spécialistes de la grotte.

L’entrée de la grotte de Movile est scellée et seuls quelques chercheurs sont autorisés à s’y aventurer pour de courtes durées et avec du matériel spécialisé. Trente ans après sa découverte, ce lieu regorge encore de mystères et les scientifiques continuent leurs recherches qui pourraient les amener à mieux comprendre les mécanismes de l’évolution ainsi que l’apparition de la vie sur Terre.