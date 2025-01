Coincée depuis 3 000 ans dans une grotte, cette espèce de crocodile, qui se nourrit de chauves-souris, a évolué

Un phénomène étrange et ô combien fascinant a été observé au Gabon. Précisions.

On vante très souvent, à raison, les formidables capacités d'adaptation de l'Homme qui a su peupler la Terre, en s'acclimatant à chacune des régions où ses pas l'ont mené. Mais c'est vite oublier que les autres êtres vivants savent aussi s'adapter à leur environnement.

D'autres créatures qui foulent notre planète bleue se distinguent en effet par leur adaptabilité, à commencer par les crocodiles.

C'est notamment le cas d'une espèce fascinante qui a su s'adapter à un environnement rude et inhospitalier. Une adaptation incroyable dont la manifestation la plus visible fut un changement de... couleur des écailles.

Crédit photo : DR

Ces crocodiles du Gabon ont changé de... couleur

Cette espèce de crocodiles nains a été observée en 2008 par l'archéologue Richard Oslisly, qui a découvert des spécimens reclus dans des grottes situées à Abanda, au Gabon. Si l'on en croit les hypothèses du scientifique et de son équipe, ces reptiles se sont adaptés à ce milieu, où règne l'obscurité, sans que l'on sache véritablement comment, ni pourquoi ils se sont retrouvés dans ces zones humides et isolées. On sait seulement que ce changement d'habitat naturel remonterait à 3 000 ans environ.

Parmi ces crocodiles, certains arboraient d'étranges écailles de couleur orange. Une singularité encore jamais vue.

Les différentes observations effectuées par Richard Oslisly et ses collègues ont été consignées dans une étude parue en 2016. Celle-ci nous apprend notamment qu'à l'inverse de leurs congénères vivant dans les forêts, les crocodiles nains des cavernes ne se nourrissent pas de poissons, mais de... chauves-souris ou encore de grillons.

Crédit photo : DR

Autre particularité encore plus troublante, ils ne partagent pas le même héritage génétique que les crocodiles nains vivant en surface. Des échantillons de sang prélevés sur 30 à 40 spécimens, issus des cavernes, ont ainsi permis de démontrer que ces derniers transmettaient des gènes différents de ceux de leurs cousins terrestres.

Ils peuvent par ailleurs survivre des années dans l'obscurité. Une chose impensable pour les spécimens terrestres qui ont besoin de la lumière du soleil pour réguler leur métabolisme. Selon Richard Oslisly, les femelles des cavernes pondent leurs œufs à l'entrée des cavités pour que les petits puissent en sortir. Mais, lorsqu'ils grandissent et atteignent leur taille adulte (1,7 mètre de long en moyenne), ces derniers se retrouvent néanmoins prisonniers des grottes et n'en sortent donc plus jamais. Ce qui explique leur régime alimentaire si particulier.

Quant à leur couleur orange, celle-ci demeure un mystère ! Si les scientifiques ont d'abord suspecté une mutation génétique, ils estiment aujourd'hui que cette hypothèse n'est plus crédible. En revanche, ils pensent que cette coloration unique résulte de l'environnement dans lequel ils nagent au quotidien, à savoir des eaux remplies d'excréments de chauves-souris. Aussi appelées guano, ces matières fécales sont noirâtres et peuvent parfois briller.

Fascinante nature !