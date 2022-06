Photoshop gratuit pour tous sur internet grâce à une version navigateur web créée par Adobe

Il ne sera désormais plus obligatoire de payer pour utiliser Photoshop. Le logiciel va bientôt être disponible gratuitement sur internet.

Photoshop est le logiciel le plus connu au monde pour retoucher et éditer des photos. Cependant, peu de personnes utilisent réellement Photoshop sur leur ordinateur, car ce logiciel est payant. Il faut débourser environ 24 euros par mois pour obtenir la version officielle de l’application et avoir accès à toutes les fonctionnalités.

Pour attirer davantage d’utilisateurs, une version web est disponible depuis octobre. Il s’agit d’une version très simplifiée de Photoshop, qui contient les modifications de base. Sur cette version, l’aspect collaboratif est également mis en avant : il est possible de partager une image à un autre utilisateur qui pourra la modifier ou apporter des annotations.

Photoshop veut aller encore plus loin, puisqu’une nouvelle version gratuite de l’application devrait bientôt être disponible sur internet. Pour le moment, cette idée est en train d’être testée au Canada. Pour accéder à Photoshop, il faudra uniquement se créer un compte Adobe, le tout gratuitement.

« Nous voulons rendre Photoshop plus accessible et plus facile pour un plus grand nombre de personnes qui pourront l’essayer et expérimenter le produit », a déclaré Maria Yap, vice-présidente de l’imagerie numérique d’Adobe.

Le but de l’entreprise est de rendre le logiciel accessible au plus grand nombre. Ainsi, Adobe souhaite attirer de nouveaux clients, qui pourraient potentiellement être intéressés par la fonction payante, qui proposera plus de fonctionnalités avancées.

Quelques différences pourront être observées entre cette version gratuite et celle payante. La version gratuite de Photoshop sera moins puissante car elle sera accessible par un navigateur web et non un logiciel. De plus, Adobe va proposer un service « freemium », ce qui signifie que certaines fonctionnalités ne seront pas disponibles. Les concepteurs de Photoshop affirment quant à eux que « suffisamment d’outils » seront accessibles pour pouvoir éditer des images.