Une intelligence artificielle permet de détecter les zones d'une photo retouchées sur Photoshop

L’outil indique les zones retouchées par Photoshop sur des photos et permet ainsi de mettre en lumière les diktats de la beauté dans les médias.

Crédit : Within Health

C’est dans le cadre du programme de la clinique numérique Within Health, qui vient en aide aux personnes souffrant de troubles de l’alimentation, que cette initiative a été présentée. La clinique a publié les résultats incroyables de l’outil sur le site GitHub, une entreprise de développement de logiciels.

Une intelligence artificielle, FAL Detector, mise au point par l'Université de Berkeley, en Californie, et Adobe Research, permet de détecter les zones retouchées par Photoshop sur des photos, notamment celles de célébrités.

FAL Detector, l’outil qui permet de détecter les retouches photos

Dans son article, Within Health indique avoir fait le test sur des photographies de célébrités. La clinique s’est particulièrement focalisée sur des clichés de Jennifer Aniston, Beyoncé et Angelina Jolie.

En utilisant l’intelligence artificielle FAL Detector sur lesdites photos, l’outil de détection émet des signaux thermiques qui virent au rouge lorsqu’une partie du visage a été soumise à la fonctionnalité « Face-Aware Liquify », de Photoshop. En émettant du rouge, l’IA démontre que le cliché a été manipulé et retouché numériquement.

Par ailleurs, FAL Detector est aussi capable de reproduire la photo avant sa transformation sur Photoshop. Within Health propose ainsi de comparer les clichés avant/ après retouches. Comme on peut le voir sur les photos ci-dessous, les retouches sont parfois subtiles et légères quand, dans d’autres cas, elles sont beaucoup plus importantes.

Crédit : Within Health

