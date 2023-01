Cet artiste réinvente le monde animal avec ses créations amusantes et réussies

Certains artistes manient Photoshop comme s’ils l’avaient créé. Ils font d’images et de dessins des œuvres uniques et réussies. C’est le cas du jeune artiste français Julien Tabet, qui partage ses créations sur internet.

Crédit : Julien Tabet/ Instagram

À seulement 22 ans, Julien Tabet est un as de Photoshop sur lequel il triture à l’envie des photos pour en faire des créations uniques. Son leitmotiv ? Des animaux et des paysages aux couleurs bien définies, entre le rose et le bleu.

Des signes distinctifs qui ont permis à Julien Tabet de se faire un nom sur la toile. Le jeune artiste est en effet suivi par 267 000 abonnés sur Instagram où il partage ses œuvres. Chaque mois, le Français propose quatre à cinq créations à ses admirateurs.

Pour ceux qui le souhaitent, les créations de Julien sont même en vente sous forme de tableaux, de coques de téléphone ou en NFT sur son site.

Des créations animalières amusantes

Pour une petite pause détente et escapade, les créations colorées animalières de Julien sont l’idéal. Il réinterprète les lois de la nature de façon amusante et originale pour un superbe résultat.

Si vous aimez les créations de Julien Tabet, vous pouvez le suivre sur ses différents réseaux sociaux, notamment sur TikTok où il montre en vidéo les différentes étapes de fabrication de ses œuvres.

Crédit : Julien Tabet/ Instagram

Crédit : Julien Tabet/ Instagram

Crédit : Julien Tabet/ Instagram

Crédit : Julien Tabet/ Instagram

Crédit : Julien Tabet/ Instagram

Crédit : Julien Tabet/ Instagram

Crédit : Julien Tabet/ Instagram

Crédit : Julien Tabet/ Instagram

Crédit : Julien Tabet/ Instagram

Crédit : Julien Tabet/ Instagram

Crédit : Julien Tabet/ Instagram

Crédit : Julien Tabet/ Instagram

Crédit : Julien Tabet/ Instagram

Crédit : Julien Tabet/ Instagram

Crédit : Julien Tabet/ Instagram