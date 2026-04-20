Un microrobot français de la taille d'un grain de riz capable de naviguer le cerveau : les essais humains commencent en 2026

Un grain de riz. C'est tout ce qu'il faut pour changer la neurochirurgie à jamais.

Imaginez un robot minuscule, 1,8 millimètre de diamètre, capable de naviguer dans le cerveau comme personne ne l'a jamais fait. Pas de grandes cicatrices. Pas de risques massifs. Juste une précision millimétrique dans les zones qui comptent le plus.

C'est ce que Robeauté, la startup parisienne spécialisée en microrobotique chirurgicale, vient de mettre au point. Fondée en 2017, elle s'apprête à franchir un cap historique. Et ça change tout.

Pourquoi c'est révolutionnaire

Les chirurgiens ont toujours fonctionné avec des outils rigides. Impossible d'emprunter des chemins sinueux. Impossible d'accéder aux zones vraiment délicates sans risquer des dégâts irréversibles. Le cerveau humain est une carte de routes enchevêtrées, et jusqu'ici, les instruments chirurgicaux se comportaient comme des camions sur des sentiers de montagne.

Le microrobot de Robeauté, lui, se faufile à travers le cerveau comme un petit serpent. Il contourne les zones critiques. Il peut réaliser des biopsies précises, délivrer des médicaments directement où ils servent, ou même implanter des électrodes pour surveiller une maladie en continu. Le tout sans ouvrir le crâne en grand : une seule incision de 3 à 4 millimètres suffit.

C'est précisément là que réside la rupture. Moins de traumatisme, moins de risque infectieux, moins de temps de récupération. Pour des patients atteints de tumeurs cérébrales profondes ou de maladies neurologiques complexes, cette technologie pourrait représenter la différence entre une intervention possible et une intervention tout simplement impossible.

L'argent suit toujours l'innovation

Janvier 2025. Robeauté annonce 27 millions d'euros levés. Plural, Cherry Ventures, Kindred Ventures figurent parmi les investisseurs, avec Brainlab en bonus. Ces fonds ne financent pas un rêve. Ils financent l'après : les essais cliniques chez l'humain qui démarrent en 2026, selon les informations relayées par la presse spécialisée internationale.

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Avant ça, les tests sur cerveaux post-mortem ont validé le concept. Les essais sur animaux n'ont montré aucune complication grave. Et les 50 brevets déposés garantissent que personne d'autre ne peut copier cette technologie de sitôt. Ce niveau de protection intellectuelle dit quelque chose sur la confiance que l'équipe a dans ce qu'elle a construit.

La startup emploie aujourd'hui des ingénieurs, des médecins et des spécialistes en robotique souple issus des meilleures institutions françaises et européennes. Ce n'est pas un projet de garage. C'est une machine industrielle qui se met en ordre de marche.

2026 : l'année où ça devient réel

Cette année marque le départ. Premiers tests humains. Biopsies de tumeurs inaccessibles. Maladies qui jusqu'ici n'avaient pas de solution chirurgicale viable.

Si ça marche (et tout indique que ça va marcher), le premier produit commercial arrive dès 2028. La vraie révolution, elle, se concrétise vers 2030. D'ici là, chaque résultat d'essai sera scruté par la communauté médicale mondiale.

Robeauté construit aussi sa présence aux États-Unis. La FDA, c'est l'étape clé. Parce qu'une innovation française, ça devient mondiale ou ça reste un beau projet parisien. Et cette startup-là ne semble pas avoir l'intention de rester dans les frontières hexagonales. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la France se distingue dans les technologies médicales de pointe : les robots chirurgicaux redéfinissent déjà la médecine moderne sur plusieurs fronts.

Ce qu'on retiendra

Un microrobot français. Taille d'un grain de riz. Capable de faire ce qu'aucun chirurgien ne peut faire à la main. 27 millions d'euros pour le prouver. Essais humains en 2026. Premier produit prévu pour 2028.

La neurochirurgie, c'est fini de forcer. Ça commence à devenir précis.