Déjà 2110 précommandes : ce robot de « compagnie » humanoïde bluffant de réalisme s'arrache déjà

Alors que sa mise sur le marché est prévue pour le 30 juin, le nouveau robot humanoïde UWORLD U1 de UBTech s'arrache déjà, dépassant les 2 110 précommandes en moins d'une semaine sur la plateforme JD.com.

La société du futur arrive dès maintenant ! 2026, c’est clairement l’année qui marque l’arrivée progressive des robots domestiques conçus avec l’IA. Qu’elles soient d’apparence humaine ou animale, ces machines sont destinées à devenir des nouveaux compagnons de route pour toute personne se sentant esseulée.

Tel est le cas du robot humanoïde UWORLD U1, conçu par le fabricant chinois UBTech, destiné à faire office de compagnon ou compagne émotionnelle. Ce robot ultra-bionique, disponible en modèles masculin et féminin, promet une interaction avancée mais se heurte à des limitations logicielles majeures, notamment l'absence de programmation personnalisée.

L'entreprise a lancé le 2 juin les réservations pour son U1, présenté comme le premier robot humanoïde ultra-bionique de taille réelle destiné à la compagnie. Le succès a été immédiat sur la plateforme JD.com, avec plus de 2 110 unités réservées en à peine six jours, signalant un appétit certain pour ce nouveau type de technologie.

Crédit photo : UBTech

L'entreprise UBTech a mis le paquet sur l'apparence et la mécanique. La finition en silicone imite la peau humaine, les cheveux semblent réalistes et les yeux sont capables de suivre les mouvements. Le pari est de créer une connexion, un lien affectif. L'IA embarquée est d'ailleurs vendue comme un modèle "émotionnel" capable d'analyser le ton de votre voix ou vos expressions pour adapter son comportement, tout en garantissant un stockage local et chiffré de vos souvenirs partagés.

Une prouesse esthétique aux limites techniques

Deux versions sont proposées, avec des caractéristiques techniques précises. Le modèle masculin mesure 183 cm pour 42 kg tandis que le modèle féminin mesure 168 cm pour 35,2 kg. Le robot peut être connecté par Wi-Fi et possède une autonomie entre 2 et 4 heures par charge.

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Crédit photo : UBTech

Si l'apparence est bluffante, les compétences de ce robot humanoïde sont toutefois pour l'instant basiques. Il peut se lever, s'asseoir, marcher sur des surfaces planes et c’est tout ! N'espérez pas lui faire monter les escaliers ou vider le lave-vaisselle. Une prouesse mécanique, mais une utilité domestique nulle.

Par ailleurs, le logiciel UBTech a confirmé que les unités ne supporteraient aucun développement secondaire. En clair, impossible de le programmer pour de nouvelles tâches ou de personnaliser ses comportements. C'est une approche totalement fermée qui le cantonne à son rôle de compagnon conversationnel, certes personnalisable en apparence, mais figé dans ses fonctions.

Crédit photo : UBTech

Malgré ses limites, cela n’a pas refroidi plus de 2 000 personnes qui ont versé un acompte de 3 000 yuans (environ 380 euros) à la pré-commande. Le succès fulgurant de ces précommandes est un signal fort envoyé au marché : il existe une demande réelle pour des compagnons robotiques, même imparfaits.

Les livraisons pour ces premiers acheteurs sont prévues pour le 15 septembre au plus tard. Toute l'attention est désormais tournée vers le 30 juin, date du lancement officiel où UBTech devra enfin dévoiler le morceau qui manque : le prix final et les capacités réelles de son IA "émotionnelle".