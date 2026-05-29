« Les robots ont besoin d'être habillés » : un défilé de mode avec des robots humanoïdes fait sensation à Séoul

Ce jeudi 28 mai, un défilé de mode très spécial s’est déroulé à Séoul avec l’apparition de robots humanoïdes sur le podium, apprêtés comme des mannequins.

Quand la mode se met au diapason des évolutions technologiques ! D’ici quelques années, les robots humanoïdes seront certainement parfaitement intégrés dans la société, que ce soit dans les foyers ou dans les entreprises. Et comme les humains, les robots pourront déambuler dans les rues, habillés de la tête au pied afin de les humaniser encore plus.

À Séoul, capitale de la Corée du Sud, le géant du divertissement Galaxy Corporation a donc organisé le premier défilé de mode avec la participation de robots humanoïdes en tant que mannequins. Ces prototypes ont arpenté le podium, accompagnés de mannequins humains, avec des tenues assorties et adaptées à leur mécanique.

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Chaque mannequin humain et son compagnon androïde, plus petit, se relayaient pour parader de concert sur scène. Les tenues, notamment des robes soyeuses et de larges pantalons noirs futuristes rappelant ceux portés par la rock star David Bowie dans les années 1970, étaient soigneusement ajustées aux structures squelettiques des robots.

Galaxy Corporation a indiqué vouloir poser en pratique la question de la "coexistence" entre humains et robots :

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"Nous avons compris que les robots, eux aussi, ont besoin d'être habillés. Tout comme chaque être humain est unique, nous pensons que chaque robot devrait lui aussi être distinct"

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Une marque dédiée dès la fin de l'année 2026

Les vêtements ont été conçus au sein de l'entreprise, qui espère les lancer sous la marque "MACH 33" d'ici la fin de l'année. Les modèles de robots présentés au défilé de mode de Séoul s'apparentent aux humanoïdes fabriqués par la start-up chinoise Unitree, très populaires en raison de son coût relativement faible.

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Des robots de plus en plus agiles ont prouvé qu'ils étaient capables d’exécuter des chorégraphies complexes, de participer à des courses et même de réussir des saltos arrière. La banque Morgan Stanley prévoit que le monde pourrait compter plus d'un milliard d'humanoïdes d'ici 2050.

Mais les robots entièrement automatisés, utilisant les nouvelles technologies d'IA physique, restent encore rares, la plupart effectuant ces démonstrations impressionnantes étant téléguidés ou préprogrammés.