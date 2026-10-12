« Oui, j'en ai bien peur » : un Américain adopté découvre à 59 ans que son père biologique est la star du rock qu'il chantait enfant

Michael Goessling, 59 ans, découvre que son père est Michael McDonald, chanteur des Doobie Brother

Michael Goessling, 59 ans, vient de découvrir l’identité de son père biologique qui s’avère être une star de rock des années 1970. Les retrouvailles ont été émouvantes.

C’est une histoire assez incroyable, relatée par CNN, réveillant de vieux souvenirs aux fans de rock des années 1970. Michael Goessling, 59 ans, habite à Saint-Louis, dans le Missouri. Ses parents biologiques étaient âgés de seulement 14 ans à sa naissance. Il a été confié à l’adoption, puis élevé à Saint-Louis par un couple.

Une découverte hasardeuse

Il y a environ 15 ans, alors qu’il s’apprêtait à devenir père, Michael s’est inscrit sur un site de tests ADN pour rechercher d’éventuels problèmes de santé héréditaires. Un an plus tard, il reçoit une alerte lui signalant l’existence d’un frère, qui venait également de passer un test.

Ce n’est que l’an dernier, le jour de ses 58 ans, il rencontre sa mère biologique. Il a ensuite appelé son père.

Crédit photo : AP

Quand il lui a demandé son métier, ce dernier a répondu qu’il était musicien et qu’il allait se produire à Saint-Louis. Michael a alors demandé :

« Êtes-vous Michael McDonald ? »

Son interlocuteur lui répond alors :

« Oui, j’en ai bien peur »

Chanteur des Doobie Brothers, un groupe iconique des années 70

Michael McDonald, aujourd'hui âgé de 74 ans, n’est autre que le chanteur des Doobie Brothers, un groupe qui a notamment remporté cinq Grammy Awards. Si Michael Goessling porte le même prénom que son père, ce n’est qu’une pure coïncidence. Pour l’anecdote, quand il était enfant, Michael Goessling chantait les tubes du groupe comme “China Grove”.

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Le duo souhaite sensibiliser à l’adoption

Michael McDonald a confié avoir porté pendant des années la culpabilité de cette adoption. Savoir que son fils avait eu une belle vie a été « une grande récompense ».

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Selon lui, « les vraies rock stars de cette histoire sont ses parents adoptifs ». Père et fils partagent désormais leur histoire publiquement, notamment pour mettre en lumière la question de l’adoption. Le chanteur est par la même occasion devenu grand-père.