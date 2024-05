Placé dans 25 familles d'accueil différentes en 4 ans, ce petit garçon vient de réaliser son rêve le plus cher

Aux États-Unis, un enfant de 11 ans vient de réaliser son souhait le plus cher. Il a été officiellement adopté par sa nouvelle famille. Une belle revanche pour celui qui a été placé dans 25 foyers d’accueil en l’espace de quatre ans.

Du haut de ses onze ans, Luke a déjà affronté un grand nombre d’épreuves difficiles. Pendant quatre ans, ce petit garçon originaire de l’Arkansas (États-Unis) a été trimballé de foyers en familles d’accueil. Au total, Luke a été placé dans 25 familles d’accueil différentes au cours de cette période.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le garçonnet s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. La raison ? Il a été adopté officiellement par sa nouvelle famille. L'audience d’adoption a eu lieu mardi 14 mai dans le comté de Boone.

Luke (à gauche) et un camarade de classe. Crédit Photo : Kait

Cassie Kissinger, la maman adoptive de Luke, est impatiente de créer une avalanche de souvenirs avec lui. Contactée par le Daily Mail, cette dernière a déclaré que son fils avait fait preuve d’une «résilience remarquable» et qu’il s’était «attaché à sa nouvelle famille».

«Luke a dû faire face à tant de déchirements et de traumatismes, mais il a un cœur énorme. Il a travaillé si dur pour améliorer son comportement et rattraper son retard à l’école», a déclaré la mère de famille.

Avant d’ajouter : «Dans le passé, il a eu du mal à trouver le bonheur, mais avec nous, il a toujours été heureux et plein de vie. Depuis l’adoption, cette joie est encore plus évidente».

Crédit Photo : Kait

Toute la famille s’entend à merveille

Comme le précise le Daily Mail, Luke a rencontré ses parents adoptifs en mars 2023. Et ce fut un véritable coup de foudre : «Il a rencontré son frère et sa sœur pour la première fois en juillet et ils sont devenus des amis très proches», a expliqué Cassie Kissinger.

Selon ses dires, Luke s’est très bien entendu avec les tous les membres de sa nouvelle famille : «Il adore passer du temps avec son père (…), jouer au football dans la cour avec son frère».

Crédit Photo : Kait

Luke et son père adoptif. Crédit Photo : Kait

Sans réelle surprise, il lui fallu un certains temps pour s’adapter à sa nouvelle vie. Aujourd’hui, le petit garçon a enfin compris qu’il était chez lui pour toujours.

Ses camarades de classe, qui le soutiennent depuis le début, ont assisté à son adoption au tribunal. À noter la procédure d'adoption a pris un peu plus d'un an avant d'être officialisée.

«Ce jour était vraiment spécial parce que maintenant je n'ai plus à me soucier de mes déplacements», a déclaré Luke au média local KAIT8. Il s’est dit ravi que ses camarades le soutiennent et assistent à la réalisation de ses rêves.

Une belle revanche !