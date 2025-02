À 66 ans, une icône du rock s'inscrit sur OnlyFans après avoir été virée de son groupe

Du haut de ses 66 ans, une icône du rock des années 1980 s’est inscrite sur OnlyFans après avoir été virée de son groupe.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Lorraine Lewis est un visage bien connu des fans de rock des années 80.

En effet, elle était la chanteuse principale de Femme Fatale, un groupe de hard rock américain. Celui-si s’est fait connaître avec les tubes Waiting for the Big One et Falling In and Out of Love.

Aujourd’hui âgée de 66 ans, l’artiste vient d’entamer une nouvelle carrière. Une activité bien éloignée du monde de la musique.

Comme le rapporte le Daily Mail, la musicienne a ouvert un compte sur OnlyFans, une plateforme pour adultes.

La sexagénaire a pris cette décision après avoir été virée du groupe de glam américain Vixen. Elle avait été recrutée en 2019 après le départ de la chanteuse Janet Gardner.

Crédit Photo : Lorraine Lewis / Instagram

« Je suis très sexy »

Invitée sur le plateau de l’émission The Chuck Shute Podcast, Lorraine Lewis a expliqué son choix.

« Je voulais rejoindre OnlyFans depuis longtemps, très longtemps (…) Je pense que c’est une plateforme cool. Elle peut être ce que vous voulez. Beaucoup de gens pensent que c’est juste du porno, mais ce n’est pas le cas. Mais c’est sexy, je peux vous le dire. Je suis très sexy », a-t-elle déclaré.

Selon ses dires, elle a rencontré un succès immédiat sur le site. La bimbo est suivie par 500 abonnés. Ces derniers paient un abonnement à 20 dollars (environ 19 euros) par mois pour accéder à du contenu exclusif.

Crédit Photo : Lorraine Lewis / Instagram

Résultat : l’ex-chanteuse gagne 10 000 dollars (9 555 euros) par mois. Un salaire plus que suffisant pour Lorraine Lewis.

« C'est incroyable. Il est tout à fait logique qu'une fille comme moi, une rock star comme moi, passe au niveau supérieur. J’ai toujours été une rebelle. Je suis toujours pleine de surprises (…) », a-t-elle confié.

Un choix de carrière controversé

Dans son interview, la rockeuse s'est épanchée au sujet des critiques qu’elle reçoit depuis son inscription sur OnlyFans. Une chose est sûre : cette dernière se moque des remarques négatives.

« Je l'assume. Je contrôle tout ce que je veux faire et je m'amuse beaucoup », a-t-elle indiqué.

Crédit Photo : Lorraine Lewis / Instagram

Toujours selon ses dires, la plupart des abonnés de la musicienne sont des fans de longue date.

« J'ai tellement de fans qui viennent me voir et qui me disent : “J'ai le béguin pour toi depuis que j'ai 15 ans” (…) C’est une chance pour eux d’avoir un tête-à-tête avec moi, d’apprendre à me connaître à un niveau plus intime ».

À noter que Lorraine Lewis a engagé un publicitaire pour promouvoir sa page.