Alsace : au petit matin, il découvre un poney dans sa piscine

En effet, l’homme vivant dans le village d’Eckwersheim, à une vingtaine de kilomètres au nord de Strasbourg, a sans doute dû y regarder à deux fois avant de comprendre que ce qu’il était en train de voir était bel et bien réel. Et pour cause, au moment de sortir dans son jardin et d’aller au bord de sa piscine privée, il est tombé nez à nez avec un poney.

Cette rencontre particulièrement inattendue s’est déroulée le mercredi 1er juin, peu après 7 heures du matin. Évidemment surpris de voir un tel animal dans le bassin de sa propriété, l’homme a eu le bon réflexe en appelant tout de suite les secours afin de venir en aide à l’animal le plus vite possible. Très rapidement, les pompiers sont arrivés sur place et il a fallu au total 19 soldats du feu pour parvenir à sortir l’équidé de l’eau à la force des bras.

Le poney est en bonne santé

Heureusement, tout est bien qui finit bien. Et pour cause, malgré une bonne dose de stress, le poney a pu être sauvé sans aucune blessure grâce à l’intervention maîtrisée des secours. Il ne gardera donc pas de séquelle et cette aventure ne restera qu’un mauvais souvenir. Sain et sauf, l’animal a finalement pu être remis à son propriétaire. En revanche, l’histoire ne dit pas comment il s’est retrouvé dans la piscine.