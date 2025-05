Un vétérinaire se suicide après avoir été filmé en train de frapper un cheval

Un vétérinaire américain a mis fin à ses jours après la publication d’une vidéo le montrant en train de battre un cheval.

Vendredi 18 avril, le corps sans vie de Shawn Frehner, 56 ans, a été repêché dans le lac Mead (États-Unis), près de deux semaines après sa disparition.

La victime exerçait la profession de vétérinaire à Las Vegas, dans l’État du Nevada.

Le bureau du coroner et du médecin légiste de comté de Clark ont indiqué que l’homme était mort par noyade.

Selon les autorités, le quinquagénaire avait absorbé une dose de pentobarbital, une molécule utilisée pour pratiquer des euthanasies animales, confirmant ainsi la thèse du suicide.

Peu de temps avant sa mort, Shawn Frehner avait été accusé de maltraitance animale après la publication d’une vidéo le montrant en train de battre un jeune cheval qu'on lui avait demandé d'aider.

« Il a enroulé une corde autour de son cou »

Sur ces images partagées par la propriétaire de l’équidé, une dénommée Shawna Gonzalez, on voit le vétérinaire donner un coup de pied dans la mâchoire de son cheval, Big Red.

Selon ses dires, sa fille a commencé à filmer le spécialiste lorsque celui-ci a enroulé une corde autour du cou du mammifère.

« Il a enroulé la corde autour de son cou à trois reprises et lui a donné un coup de pied à la tête (…) J’ai commencé à avoir une grave crise d'angoisse et je n'arrivais plus à respirer », a commenté Shawna Gonzalez sur sa page Facebook.

Le cheval s’est retrouvé avec des blessures au niveau de la tête. Face à cette situation, il a été emmené au Desert Pines Equine Center, un centre de sauvetage pour chevaux.

« L’abus et la cruauté dont mon cheval a été victime le 3 avril 2025 étaient inhumains, dégoûtants et épouvantables (…) de la part d’une vétérinaire en qui j’avais confiance et en qui Big Red avait confiance », a écrit Shawna Gonzalez peu de temps après l’incident.

Un message d’excuse

Diffusée sur les réseaux sociaux, la vidéo est rapidement devenue virale. Dans la session commentaires, des internautes ont menacé de mort le vétérinaire. D’autres ont inondé sa page professionnelle d’avis négatifs.

Face au tollé, Shawn Frehner a fini par présenter ses excuses en ligne, tout en affirmant que la vidéo ne montrait pas toute l’histoire.

« Je n'ai pas donné de coup de pied à ce cheval de manière flagrante, comme on le voit dans la vidéo. Ce n'était absolument pas mon intention. J'ai simplement agi pour que le cheval soit mieux positionné afin qu'il puisse respirer, se lever et bouger, afin que je puisse à nouveau tenter de l'anesthésier… Mais oui, je lui ai bien donné un coup de pied. Et je m'en excuse sincèrement. J'aurais préféré que cela n'arrive jamais et je suis vraiment désolé. Je ne suis pas méchant avec les chevaux. J'aime mon travail et j'aime aider les gens et leurs chevaux », a-t-il écrit.

À noter que son son message a depuis été supprimé. L’homme a disparu peu de temps après.

Un rapport sur sa disparition obtenu par Channel 13 indiquait que son portefeuille, ses clés et son téléphone portable avaient été retrouvés dans sa camionnette vide près du lac Mead.

À l’époque, le père de Shawn Frehner avait déclaré aux forces de l'ordre qu’il était inquiet pour la sécurité de son fils en raison des retombées de la vidéo.