Belgique : 165 habitants d'un village ont remporté le jackpot à l'Euromillions et vont se partager 143 millions d'euros

Voici une histoire de Noël qui fait vraiment chaud au cœur. En effet, 165 habitants d’un petit village de Belgique ont remporté ensemble le jakcpot de l’Euromillions.

Crédit : Pixavril / iStock

Comment est-ce possible ? Tout simplement car ils ont joué ensemble en participant à hauteur de 15 euros par personne à une cagnotte organisée par le magasin de journaux de la commune d’Olmen, et ainsi misé sur la même combinaison qui était : 12, 20, 25, 26 et 27, ainsi que les numéros complémentaires, le 8 et le 12. Résultat, il se partageront la somme vertigineuse de près de 143 million d’euros et chacun verra atterrir sur son compte un peu moins de 900 000 euros, une aubaine avant les fêtes pour gâter ses proches.

« Je leur ai envoyé à tous un email avec la bonne nouvelle. Ils passent maintenant ou appellent pour une confirmation et ils sont tous heureux. C’est très agité ici, mais ils sont très reconnaissants que cela ait pu fonctionner. Ils étaient incrédules, il a fallu leur répéter 5 ou 6 fois la bonne nouvelle » a déclaré Wim, l’exploitant du magasin de journaux dans lequel a été joué le ticket gagnant, à nos confrères média VRT. Heureusement, tout a été fait dans les règles de l’art et malgré le nombre importants de vainqueurs, aucune conflit n’a été signalé et chacun touchera le même gain.

C’est en tout cas ce que confirme Joke Vermoere, porte-parole de l’antenne belge de l’Euromillions : « Wim viendra à notre siège à Bruxelles. Il doit ensuite organiser le paiement par l’intermédiaire des banques des différents gagnants. Tout ici a été fait très proprement et correctement. » Et pour cause, même si jamais une somme comme ces 142 897 164 euros n’avait été gagné dans son commerce, le gérant a expliqué avoir l’habitude de proposer aux clients fidèles de participer à ce genre de cagnotte.

Crédit : Google Maps

Rendre heureux leurs proches

Désormais, reste à savoir ce que les 165 grands gagnants vont faire de l’enveloppe de 870 000 euros que chacun touchera individuellement. Justement, Wim, le buraliste à l’origine de cet belle histoire, pense avoir une petite idée à ce sujet : « je pense que la plupart des gens qui ont des enfants vont les aider davantage en ces temps difficiles. Ou partir en vacances avec eux. » Et c’est en partie ce qu’a confirmé une des gagnantes : « je suis très touché. Je pense que je vais rendre mes enfants et petits-enfants heureux avec ça» a-t-elle dit au journal flamand Het Laatste Nieuws.

Génial, n’est-ce pas ?