Belgique : il est désormais possible de visiter la Forêt interdite de Harry Potter, à vos risques et périls

Une nouvelle expérience immersive sur l’univers de la saga Harry Potter s’est installée à Bruxelles : armés de baguettes magiques, venez vous aventurer dans la célèbre Forêt interdite… à vos risques et périls !

L’univers de la saga Harry Potter continue de fasciner petits et grands. De plus en plus d’attractions voient le jour, des châteaux sont rénovés pour accueillir des visiteurs dans l’univers magique des sorciers, et de nombreux escapes games sont créés autour de la saga.

Crédit photo : Harry Potter : A Forbidden Forest Experience

En Belgique, une toute nouvelle expérience immersive est désormais accessible au public. En vous rendant à Bruxelles, à seulement 1h30 de Paris en train, vous pourrez visiter la Forêt interdite, le lieu emblématique de Poudlard qui attire les sorciers les plus courageux.

Visitez la Forêt interdite de Poudlard

Dès le 5 novembre, prenez rendez-vous pour une promenade nocturne dans la mystérieuse Forêt interdite. L’attraction, intitulée « Harry Potter : A Forbidden Forest Experience », permet aux visiteurs de vivre des soirées magiques et effrayantes, dès la tombée de la nuit.

« Vivez une expérience nocturne sur un sentier forestier habité par des créatures magiques et jonché de merveilles sorties tout droit des films de Harry Potter et des Animaux fantastiques. Laisse-toi guider par les sons, les lumières et les effets spéciaux qui donneront vie à la magie du monde des sorciers une fois la nuit tombée », ont déclaré les créateurs du projet.

Crédit photo : Harry Potter : A Forbidden Forest Experience

Pour que tout soit parfait et que les visiteurs aient le sentiment de pénétrer dans la Forêt interdite de Poudlard, des scénographes et des réalisateurs renommés ont travaillé sur le projet. Décors, sons, personnages, références : rien n’est laissé au hasard.

Lancer des sorts et rencontrer des personnages

L’objectif des scénographes : reproduire le plus fidèlement possible cet endroit mythique de l’école de sorcellerie.

« En revivant les scènes les plus épiques des films de Harry Potter et des Animaux Fantastiques qui se passent dans la forêt, les visiteurs pourront interagir avec des personnages magiques et lancer leurs propres sorts pour donner vie à ce monde fantastique. Rencontre avec un hippogriffe, des centaures et de nombreuses autres créatures magiques avant de faire apparaître ton propre Patronus juste sous tes yeux. »

Crédit photo : Harry Potter : A Forbidden Forest Experience

À côté de la Forêt interdite, les visiteurs pourront découvrir un village typique du monde des sorciers et déguster des plats et des boissons emblématiques de la saga, pour se remettre de leurs émotions. Comptez entre 1h et 1h30 de visite dans la Forêt interdite. Cette expérience inédite est accessible du 5 novembre au 15 décembre. À vos baguettes !