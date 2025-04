Devenu riche à l'EuroMillions, il quitte son manoir, estimé à 7,6 millions d'euros, pour retourner vivre chez... sa mère

Treize ans après avoir gagné le jackpot à l’Euromillions, Adrian Bayford est devenu nostalgique de sa vie d’avant, à tel point qu’il a décidé de quitter son manoir de luxe pour retourner vivre chez sa mère.

L’argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. S’il y en a un qui peut témoigner de la véracité de cet adage, c’est bien Adrian Bayford. En 2012, ce facteur britannique devient immensément riche, du jour au lendemain, après avoir gagné 172 millions d’euros à l’EuroMillions.

Avec son épouse, Adrian Bayford avait jeté son dévolu sur un vaste domaine dans le Cambridgeshire, au nord de Londres, qui s’étend sur 189 hectares et comporte quelques écuries.

Malheureusement, s’il y a bien une chose qui ne s’achète pas, c’est l’amour. Le couple a divorcé à peine un an après être devenu multimillionnaire. Son épouse, Gillian, est alors retournée en Écosse avec leurs deux enfants, rompant peu à peu le lien avec la famille de son ex-mari.

Il quitte son manoir et retourne vivre chez sa mère

Malgré cette séparation, Adrian Bayford avait réussi à retrouver l’amour, une dénommée Tracey Biles, avec laquelle il s’est fiancé. Aujourd’hui âgé de 54 ans, il semblerait que le millionnaire se soit lassé de sa fortune et surtout de son manoir luxueux. Cela fait désormais trois ans qu’il a mis le domaine en vente, estimé à environ 7,6 millions d’euros.

Le bâtiment, baptisé Horseheath Lodge, est classé de l’époque géorgienne et est liée à de nombreux souvenirs qu’Adrian aimerait oublier :

“C’est la maison qu’il avait achetée avec son ex-épouse Gillian. Mais aujourd’hui, il aime Tracey, il aime sa mère. Il est donc logique qu’ils vivent tous ensemble”.

En effet, en attendant d’acter la vente de son domaine, Adrian Bayford a pris la décision de déménager avec sa fiancée. Selon The Sun, il a décidé de vivre une existence plus simple et paisible. Le couple a emménagé dans une modeste maison de quatre pièces qu’il avait achetée auparavant pour sa mère, âgée de 80 ans. Un ami proche du millionnaire confie que ce dernier veut tout simplement retrouver la vie qu’il menait avant.

De son côté, son ex-femme Gillian a perdu ce qui lui restait de sa fortune après s'être remariée avec un homme qui a tout dilapidé.