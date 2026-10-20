« Ce ne sont pas ses yeux qu'il évite » : un coach tchèque refuse de regarder la présentatrice, son interview fait des millions de vues

La défaite du FK Viagem Ústí nad Labem a été totalement éclipsée par une interview d’après-match donnée par le coach. La raison : son insistance à ne surtout pas regarder la présentatrice qui l’interr

L’interview d’après-match du coach d’un club de foot tchèque est devenue virale. David Oulehla a plus fait parler de lui pour son comportement face à la journaliste que pour la performance de son équipe, le FK Viagem Ústí nad Labem, qui s’est inclinée.

En face de lui se trouvait la présentatrice attitrée du club, Sabina Jaksova, fraîchement embauchée cet été et qui fait beaucoup réagir pour sa plastique.

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Un match de foot éclipsé par une interview d’après-match devenue virale

Le 9 octobre dernier, le FK Viagem Ústí nad Labem, club de deuxième division tchèque s’est incliné 2-3 face au SFC Opava. Le score de ce match semble désormais avoir peu d’importance tant il est depuis éclipsé par une interview devenue virale.

À la fin du match, David Oulehla a débriefé la prestation de son équipe au micro de Sabina Jaksova. Cette dernière a sollicité l’analyse de l’entraîneur pour tenter d’expliquer cette défaite, tout en arborant un large décolleté.

Si le coach a répondu avec sérieux, il a également pris soin de ne jamais regarder la présentatrice : il regarde par terre, au loin, vers le terrain mais jamais en direction de la jeune femme.

David Oulehla, le coach devenu star malgré lui

Crédit photo : sabina_j96/ Instagram

Rapidement, la vidéo de cette interview a fait le tour d’internet, amassant des millions de vues et dépassant les frontières de la République Tchèque.

Le comportement de David Oulehla, qui s’obstine à ne surtout pas regarder Sabina Jaksova, a beaucoup amusé les internautes. Sur les réseaux sociaux, leurs réactions sont nombreuses.

« Il se bat pour sa survie » ; « Son degré de maîtrise de soi est biblique » ; « Ce ne sont pas ses yeux qu’il évite » ; « Il est probablement terrifié à l’idée d’être accusé de regarder son décolleté » ; « Il sait que sa femme regarde les interviews » ; « Il s'efforcer vraiment de se concentrer », peut-on lire.

La suite après cette vidéo

« Je ne pense pas que je m'habille de manière provocante »

Crédit photo : sabina_j96/ Instagram

D’un autre côté, un internaute s'est demandé pourquoi une présentatrice s’habillait de cette façon pour une interview d’après-match. Ce à quoi beaucoup lui ont répondu que Sabina Jaksova sait très bien ce qu’elle fait.

La jeune femme est désormais très populaire dans son pays. Elle et le FK Viagem Ústí nad Labem savent qu’au moins le club fait parler de lui. Sabina Jaksova, mère de famille et en couple avec l’entraîneur de boxe Petr Petružálek, ne compte pas changer de tenue ni de personnalité. « Je ne pense pas que je m'habille de manière provocante », a-t-elle déclaré à The Sun. « Ici en Tchéquie, il est normal qu'une femme s'habille élégamment et porte des talons hauts lorsqu'elle sort et veut être belle ».

Le buzz a en effet permis au FK Viagem Ústí qu’on parle de lui dans les médias.