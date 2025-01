Présentatrice météo, elle est vivement critiquée sur le net à cause des... tenues qu'elle porte

Une présentatrice météo fait l'objet de vives critiques et autres commentaires désobligeants, en raison de ses... choix vestimentaires.

Le nom de Susy Almeida ne vous dit probablement rien et pourtant, cette présentatrice météo de 35 ans est une célébrité en Amérique du Nord et notamment au Mexique, où sa plastique de rêve fait fureur.

Jolie et pleine de charisme, le jeune femme est l'atout charme d'une chaîne de télévision locale, basée à Guadalajara.

On dit ainsi de cette dernière qu'elle est « la miss météo la plus chaude (comprenez « sexy ») du monde ». Décerné par le Daily Star en 2016, ce titre officieux et flatteur lui assure aujourd'hui une certaine notoriété sur Instagram, où elle totalise pas moins de 600 000 abonnés, qui se délectent à chacune de ses publications.

Hélas, ce succès fulgurant n'est pas sans conséquences pour la présentatrice.

Crédit photo : @susyalmeida1 / Instagram

Harcelée et critiquée à cause de ses tenues vestimentaires

Victime de son succès, Susy Almeida doit en effet composer avec les nombreuses critiques qu'elle reçoit sur la toile, où certains internautes n'hésitent pas à fustiger ses choix vestimentaires, jugés tantôt provocants, tantôt irrespectueux.

Ce fut notamment le cas il y a 9 ans, lorsque l'une de ses tenues a particulièrement retenu l'attention sur les réseaux sociaux, allant même jusqu'à provoquer un véritable débat.

Lors d'un bulletin météo, diffusé le 31 mars 2016, la présentatrice portait ainsi un legging très moulant qui mettait en valeur ses formes.

Crédit photo : DR

Son apparition avait alors immédiatement fait le tour des réseaux sociaux et beaucoup de téléspectateurs s'étaient offusqués de cette tenue vestimentaire. Susy Almeida avait ainsi reçu une salve de commentaires sexistes et désobligeants, lui reprochant notamment un manque de professionnalisme.

Crédit photo : @susyalmeida1 / Instagram

Crédit photo : @susyalmeida1 / Instagram

Crédit photo : @susyalmeida1 / Instagram

Malgré cette vague de critiques négatives, la miss météo n'a pas changé sa routine et apparaît toujours aussi sexy à l'antenne. Habituée à partager des photos, parfois osées, sur les réseaux sociaux, la jeune femme semble en effet ne pas se soucier du qu'en-dira-t-on.

Elle semble même plus épanouie que jamais et attend désormais un heureux événement, comme le montre le cliché ci-dessous. L'annonce de sa grossesse a par ailleurs ravi ses fans, qui ne cessent de la complimenter et de la féliciter.

Crédit photo : @susyalmeida1 / Instagram