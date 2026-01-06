Ce vin français cartonne aux États-Unis grâce à... Taylor Swift

Taylor Swift avec un verre de vin

Tout ce qu’elle touche se transforme en or… ou presque. Taylor Swift vient de booster les ventes d’un vin français qu’elle affectionne particulièrement.

On ne présente plus Taylor Swift, pop star la plus célèbre au monde. En revanche, son influence sur la vente de produits divers et variés est insoupçonnée. Elle le prouve encore une fois.

Fin décembre, la chanteuse dévoilait The End of an Era sur Disney+. Dans ce documentaire en six épisodes, Taylor Swift présente les coulisses de la préparation de The Eras Tour, devenue la plus lucrative de tous les temps.

Dans ces épisodes, c’est aussi l’occasion de découvrir l’artiste, ou plutôt la femme, une fois les projecteurs éteints. Tout y passe : de sa garde-robe à sa routine capillaire. Mais également ses préférences en matière de vin et c’est là que tout s’est emballé.

Taylor Swift fait décoller les ventes d’un vin français

Taylor Swift en concert Crédit photo : Taylor Swift/ Instagram

Dans le cinquième épisode, diffusé le 23 décembre, les spectateurs suivent ainsi Taylor Swift en studio. Sur la table de mixage se trouve une bouteille de vin qui a particulièrement attiré l’attention des Swifties. En y regardant de plus près, on peut constater qu’il s’agit d’un vin blanc du Domaine de Terres Blanches, situé à Bué-en-Sancerre, dans le Cher.

Les spectateurs se sont aussitôt jetés sur le produit. Le revendeur américain spécialisé, Total Wine, l’a rapidement classé dans ses meilleures ventes. Google Trends a même enregistré une hausse des recherches pour le terme « Sancerre » ainsi que « Domaine de Terres Blanches » aux États-Unis et dans le reste du monde. Le domaine français a également gagné de nombreux followers sur Instagram.

« Ça fait évidemment plaisir de voir ça, on ne s'y attend pas du tout [...] Est-ce qu'ils ont un réel intérêt pour le vin ? Je ne sais pas. Mais c'est fou de voir l'impact d'une personne sur un domaine pas hyper connu », s’est réjoui Laurent Saget, le vigneron du domaine, auprès de Ici Berry.

Taylors Swift est une amatrice de vin, le blanc en particulier, qu’elle cite régulièrement dans ses chansons.

Pour rappel, il y a quelques mois, elle avait également boosté les ventes d’un t-shirt vintage, acheté dans la boutique d'un aquarium, sauvant au passage un animal menacé.

