Taylor Swift n'est même pas au courant qu'elle a sauvé les loutres de mer menacées

Par |

Montage montrant Taylor Swift et une loutre de mer

Voici le parfait exemple d’une star planétaire qui profite de sa notoriété pour venir en aide à des causes aussi importantes que la conservation des animaux. Sauf qu’elle n’a absolument rien initié volontairement et que tout est parti du soutien indéfectible de ses fans.

Il semblerait qu’il ne se passe pas un jour sans que l’on parle de Taylor Swift dans les médias. C’est de nouveau le cas aujourd’hui grâce à une bonne action de la chanteuse. Le plus drôle étant que cette dernière n’a pas consciemment participé à sauver la loutre de mer.

C’est l’effet Taylor Swift : tout ce qu’elle fait, touche et porte sur elle devient le centre des conversations chez ses fans, les Swifties. Lors d’une soirée du lancement de son dernier album, The Life of a Showgirl (sorti le 3 octobre), la pop star portait un tee-shirt sur lequel figuraient deux loutres de mer, renseignent nos confrères de 20 Minutes.

Cet accessoire n’est pas passé inaperçu auprès de ses millions de fans à travers le monde qui ont, tout bonnement, voulu se procurer le même.

Des millions de dollars récoltés pour sauver les loutres de mer

Loutres de mer dormant dans l'eauCrédit photo : kugelblitz/ iStock

Les fans de Taylor Swift ont donc mené leur enquête pour découvrir d’où venait ce t-shirt. Rapidement, ils ont trouvé qu’il provenait de la boutique de l’aquarium de la baie de Monterey, situé dans le nord de la Californie. L’étape suivante semblait donc toute tracée pour les Swifties : s’acheter le même t-shirt que leur idole.

Sauf que le t-shirt en question, jouissant d’une nouvelle notoriété, n’est plus commercialisé depuis les années 1990. Les fans l’ont appris à leurs dépens lorsqu’ils ont appelé en nombre le standard de l’aquarium. Devant un tel engouement, l’établissement a décidé de lancer une réédition de ce modèle. Pari réussi puisqu’en moins de huit heures, l’aquarium avait déjà récolté 1,3 million de dollars, leur objectif.

T-shirt loutres de mer de l'aquarium de MontereyCrédit photo : SIPA

L’argent récolté par la vente de ces t-shirts aide à financer un programme de conservation de l’aquarium pour les loutres de mer. Les équipes de l’établissement ont dû être agréablement surprises quand elles ont constaté que les t-shirts se vendaient comme des petits pains. Les fonds atteignaient parfois les 100 000 dollars toutes les 15 minutes. En tout, ce sont 2,3 millions de dollars qui ont été récoltés pour la bonne cause. Et ce, sans même que Taylor Swift ait initié quoi que ce soit volontairement.

Suivez nous sur Google News
Taylor swift

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Pour Demotivateur, Camille met à profit ses compétences dans la rédaction web pour parler de sujets qui lui tiennent à cœur comme la cause animale, l’écologie ou encore l’art. Mais c’est surtout le divertissement et notamment le cinéma et les séries télé qui l’attirent. Chaque jour, Camille espère faire partager sa passion au plus grand nombre avec des articles riches et variés qui pourront plaire au lecteur.

À lire aussi
Taylor Swift, un combattant britannique de MMA
« J'entends rire la salle » : ce combattant MMA a songé à changer de nom car c'est le même qu'une... femme célèbre
Taylor Swift adolescente d'un côté et adulte de l'autre
Une ancienne camarade de classe de Taylor Swift fait des révélations et déclenche la colère de ses fans
montage montrant Taylor Swift en concert, point levé, d'un côté, et sa statue de cire de l'autre
Un musée dévoile sa statue de cire de Taylor Swift, ses fans sont sous le choc et la trouvent « horrible »
Taylor Swift fait un incroyable don pour aider les personnes les plus démunies
Taylor Swift fait un incroyable don pour aider les personnes les plus démunies
« La plupart des gens la détestaient » : les anciens camarades de Taylor Swift font des révélations sur son passé
« La plupart des gens la détestaient » : les anciens camarades de Taylor Swift font des révélations sur son passé