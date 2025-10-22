Taylor Swift n'est même pas au courant qu'elle a sauvé les loutres de mer menacées

Voici le parfait exemple d’une star planétaire qui profite de sa notoriété pour venir en aide à des causes aussi importantes que la conservation des animaux. Sauf qu’elle n’a absolument rien initié volontairement et que tout est parti du soutien indéfectible de ses fans.

Il semblerait qu’il ne se passe pas un jour sans que l’on parle de Taylor Swift dans les médias. C’est de nouveau le cas aujourd’hui grâce à une bonne action de la chanteuse. Le plus drôle étant que cette dernière n’a pas consciemment participé à sauver la loutre de mer.

C’est l’effet Taylor Swift : tout ce qu’elle fait, touche et porte sur elle devient le centre des conversations chez ses fans, les Swifties. Lors d’une soirée du lancement de son dernier album, The Life of a Showgirl (sorti le 3 octobre), la pop star portait un tee-shirt sur lequel figuraient deux loutres de mer, renseignent nos confrères de 20 Minutes.

Cet accessoire n’est pas passé inaperçu auprès de ses millions de fans à travers le monde qui ont, tout bonnement, voulu se procurer le même.

Des millions de dollars récoltés pour sauver les loutres de mer

Crédit photo : kugelblitz/ iStock

Les fans de Taylor Swift ont donc mené leur enquête pour découvrir d’où venait ce t-shirt. Rapidement, ils ont trouvé qu’il provenait de la boutique de l’aquarium de la baie de Monterey, situé dans le nord de la Californie. L’étape suivante semblait donc toute tracée pour les Swifties : s’acheter le même t-shirt que leur idole.

Sauf que le t-shirt en question, jouissant d’une nouvelle notoriété, n’est plus commercialisé depuis les années 1990. Les fans l’ont appris à leurs dépens lorsqu’ils ont appelé en nombre le standard de l’aquarium. Devant un tel engouement, l’établissement a décidé de lancer une réédition de ce modèle. Pari réussi puisqu’en moins de huit heures, l’aquarium avait déjà récolté 1,3 million de dollars, leur objectif.

Crédit photo : SIPA

L’argent récolté par la vente de ces t-shirts aide à financer un programme de conservation de l’aquarium pour les loutres de mer. Les équipes de l’établissement ont dû être agréablement surprises quand elles ont constaté que les t-shirts se vendaient comme des petits pains. Les fonds atteignaient parfois les 100 000 dollars toutes les 15 minutes. En tout, ce sont 2,3 millions de dollars qui ont été récoltés pour la bonne cause. Et ce, sans même que Taylor Swift ait initié quoi que ce soit volontairement.