Connaissez-vous le test du ballon ? Des médecins relèvent le défi et la vidéo est hallucinante

Sur la plateforme sociale TikTok, plusieurs soignants ont passé le test ultime pour savoir s’ils arrivaient à faire une piqure sans douleur. Et c’est surprenant !

34 millions de vues. C’est le nombre de vues qu’a récolté une vidéo partagée par le cabinet dentaire ukrainien Doriva_Dent_ sur TikTok. Dans cette vidéo, plusieurs soignants apparaissent en train d’essayer de ne pas faire exploser un ballon en plastique avec une seringue.

Le but ? Savoir si ces soignants sont capables de faire une piqure sans douleur. Si le ballon vient à éclater, c’est que les soignants qui ont participé au test sont moins délicats et ont donc plus de chance de faire mal à un patient.



Crédit photo : iStock

Une technique radicale

Dans cette vidéo, on découvre que certains soignants ont l’habitude de faire des piqûres sans aucune douleur, tandis que pour d’autres, ce n’est pas la même histoire. Forcément, sur TikTok la vidéo est devenue virale et certains internautes ont listé leurs préférences. Ainsi, on pouvait lire : “La soignante en rose, je lui confierais ma vie ! Queen”, “La dame en rose est ma préférée”.

À l’inverse, on pouvait lire : “Du coup, je refuse de me faire piquer par ceux qui ont percé le ballon”. On veut bien le croire.

Une chose est sûre, cette méthode est radicale, mais ultime pour savoir si l’on pique avec douceur ou non. Demandez à votre médecin de faire le test la prochaine fois, non ?