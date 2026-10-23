Il devait finir à la casse, mais le prix de la ferraille s'est effondré : plus de 50 ans plus tard, ce navire de la Seconde Guerre mondiale est devenu une « forêt flottante »

Surnommé la « Forêt flottante », le SS Ayrfield est devenue une attraction touristique à Sydney.

Dans la baie de Homebush, à Sydney (Australie), une immense épave recouverte de végétation flotte sur l’eau, suscitant la curiosité des habitants.

Si vous êtes de passage à Sydney, en Australie, vous avez certainement prévu quelques visites dont le parc olympique où se sont déroulés les Jeux Olympiques en 2000. Cependant, non loin de là, il existe un autre vestige plus ancien, flottant dans la baie de Homebush.

Une “forêt flottante”

Il s’agit du navire en acier SS Ayrfield, laissé à l’abandon dans la baie il y a plus d’un demi-siècle, récupéré par la nature. En effet, le SS Ayrfield, construit en Ecosse en 1911, a servi pendant plusieurs décennies en tant que charbonnier, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, au service de la flotte britannique. Surnommé la « Forêt flottante » (Floating Forest), sa coque rouillée est aujourd'hui recouverte d'une mangrove luxuriante que les promeneurs ne cessent d'admirer à distance.

Crédit photo : History Council of NSW

Un ancien chantier naval devenu musée à ciel ouvert

Le navire a été désarmé et envoyé à la casse dans la baie de Homebush, dont le site était auparavant un chantier de démolition navale et une zone industrielle de l’après-guerre jusqu’au début des années 1970. Cependant, l'effondrement des prix de la ferraille a stoppé net le démantèlement des navires, laissant les coques sur place dans les hauts-fonds.

D’autres navires abandonnés flottent encore dans la baie de Homebush comme le SS Mortlake Bank, le SS Heroic et le HMAS Karangi. De plus petites structures, des chalands et des restes de rampes de l'ancien chantier de démantèlement maritime sont également visibles. Les épaves de Homebush Bay se trouvent le long de la mangrove et de la promenade piétonne à Sydney Olympic Park.

Crédit photo : History Council of NSW

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Une attraction touristique

De nos jours, le SS Ayrfield, colonisé par la nature, est devenu une attraction touristique. Des palétuviers recouvrent entièrement la rouille du pont, formant une véritable forêt flottante devenue une attraction touristique et écologique spectaculaire. Les épaves sont aujourd'hui protégées par la législation sur le patrimoine historique et servent d'habitat naturel et de sites de nidification pour les oiseaux marins.

Les épaves ne peuvent pas être visitées à bord, mais s'observent très bien depuis les sentiers piétons et les plateformes d'observation (comme le Shipwreck Lookout) à Bicentennial Park et le long de Bennelong Parkway. En revanche, l'eau de la baie reste déconseillée pour la baignade ou la pêche en raison d'une ancienne contamination industrielle.