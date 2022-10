Cette coach apprend aux femmes à manipuler les hommes pour obtenir ce qu'elles veulent

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Margarita Nazarenko est une influenceuse populaire sur les réseaux sociaux. Il faut dire que son job consiste à aider les femmes à manipuler la gent masculine pour obtenir ce qu’elles veulent.

Margarita Nazarenko, 34 ans, est une coach de vie australienne qui aide ses consœurs à manipuler les hommes pour arriver à leurs fins, explique le magazine Entre Nous. Son conseil ? Booster sa féminité pour séduire la gent masculine.

Crédit Photo : margarita.nazarenko / Instagram

«Si vous voulez que les hommes fassent plus pour vous, amplifiez votre féminité», a-t-elle indiqué à Southwest News Service. «Les hommes ont besoin de féminité et obtiennent une énorme satisfaction en servant l’énergie féminine».

Celle qui a épousé un chirurgien conseille à ses clientes «d’apprendre à fixer les limites à la maternité, et à partager les tâches avec leur partenaire au lieu d’essayer de tout faire».

Influencer pour mieux régner

Dans son entretien accordé à l’agence de presse britannique, la jeune femme fait part de son expérience. Plus jeune, cette dernière voulait payer les factures et tentait de se mettre en couple avec des hommes qui ne voulaient pas d’elle.

Crédit Photo : margarita.nazarenko / Instagram

C’est dans ce contexte que la trentenaire a décidé de reprendre sa vie en main. Toujours selon ses dires, le mot «manipuler» signifie «influencer de manière habile». Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’influenceuse applique ses propres conseils à la lettre.

Il y a quelque temps, Margarita Nazarenko a manipulé son époux pour qu’il lui offre un voyage de rêve aux États-Unis. Toujours selon ses dires, son compagnon a autant profité qu’elle de ce séjour luxueux :

«Simon voulait acheter un camping-car, j’ai fait semblant de m’intéresser à son rêve et nous sommes allés à une convention de camping-car à Las Vegas (…) Nous avons fini par partir pour des vacances extraordinaires et nous avons séjourné à Las Vegas, Los Angeles et San Francisco, et il n’a pas acheté de camping-car», a-t-elle confié.

Avant de conclure : «Les femmes devraient soutenir leur homme dans tout ce qu’il veut faire», mais en «essayant d’adapter les idées de manière qu’il y ait un bénéfice mutuel».