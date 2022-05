Une célèbre influenceuse défie les normes de beauté irréalistes en publiant des photos de son corps au naturel

On ne le répétera jamais assez : le corps parfait n’existe pas. Et ce n’est pas cette influenceuse qui oserait dire le contraire. Cette dernière démonte les clichés beauté en postant des photos de sa silhouette prise sous deux angles différents.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Bree Lenehan est une influenceuse australienne très appréciée par sa communauté. La raison ? La jeune femme n’hésite pas à défier les diktats du corps parfait en publiant des photos de sa silhouette complétement relâchée.

Crédit Photo : Bree Lenehan / Instagram

Des photos avant/après qui font du bien

Celle qui est suivie par 643 000 abonnés sur Instagram partage ses clichés tous les lundis. À travers sa démarche (intitulée «Real Me Monday»), elle rappelle que le corps parfait n’est qu’une illusion sur les réseaux sociaux.

Ses photos avant/après démontrent à quel point la posture peut transformer une silhouette : «Je trouvais logique que les gens recherchent plutôt la réalité au lieu des fausses poses et perfectionnées que nous consommons habituellement sur les réseaux sociaux. Cela a rendu mon cœur heureux d’aider les gens à se sentir mieux et plus aimants envers eux-mêmes», a expliqué la créatrice de contenu à Bored Panda.

Crédit Photo : Bree Lenehan / Instagram

Elle précise également qu’il faut s’armer de courage pour exposer son corps sans filtre ni retouche. Bree Lenehan affirme que «Real Me Monday» lui a permis de renforcer sa confiance en elle.

La jolie brune conseille aux personnes complexées par leur corps de donner la priorité à l’acceptation positive de soi : «Nous sous-estimons le pouvoir de notre esprit (…) Cela demande de la pratique, du temps et beaucoup de gentillesse (…)».

Sans plus tarder, découvrez ci-dessous les photomontages de la jeune femme :

