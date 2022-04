Cette incroyable illusion d'optique fait apparaître un trou dans votre main

Il n'y a pas beaucoup de gens qui voudraient volontairement faire un trou dans leur main, mais si vous avez déjà voulu expérimenter ce que cela pourrait être, alors cette illusion d'optique peut vous donner une idée concrète de ce que cela rend.

Crédit : BrainCraft / YouTube

Cette astuce tire parti de notre vision binoculaire, qui nous permet de percevoir la profondeur et de voir en trois dimensions. En tenant un tube jusqu'à l'un de vos yeux et en plaçant votre main sur l'autre œil pendant quelques secondes, un trou apparaîtra dans votre main. Cette technique impressionnante a été mise en évidence dans une vidéo réalisée par la journaliste scientifique Vanessa Hill sur sa chaîne YouTube BrainCraft. Elle est due à un mécanisme connu sous le nom de « rivalité binoculaire », qui oblige le cerveau à choisir de rendre l'un des deux yeux plus dominant, car il ne peut pas faire correspondre les signaux qu'il reçoit des deux yeux.

Dans des circonstances normales, notre cerveau combine les images qu'il reçoit de chaque œil pour produire une vision tridimensionnelle. Cependant, s'il ne peut pas combiner ces images parce qu'elles sont différentes, le cerveau supprime l'une des images d'un œil et rend l'autre plus dominante. Lorsque vous regardez un tube de papier ou de carton, le cerveau supprime l'information provenant de l'œil qui regarde votre main, car elle est floue et constitue le stimulus le plus faible. Vanessa Hill a déclaré : « en temps normal, vous ne remarquez pas cette dominance et cette suppression dans vos yeux, car ils restent rarement fixés sur une chose pendant plus de quelques centaines de millisecondes. »

Ce qui rend la rivalité binoculaire si étonnante, c'est que votre expérience perceptive change alors que le stimulus physique que vous voyez reste le même. La vision de vos yeux est constante, la différence se produit dans votre cerveau. La rivalité binoculaire a été découverte pour la première fois au XVIe siècle par l'érudit italien Giambattista della Porta, qui a placé un livre différent devant chaque œil et a constaté qu'il pouvait les lire alternativement.

Crédit : Evan-Amos / Wikipedia

Voici comment faire apparaître un trou dans votre main

Mais alors, comment faire croire à votre cerveau qu’il y a littéralement un trou dans votre main ? En réalité, c’est bien plus simple que l’on pourrait le croire. La première étape consiste à rouler une feuille de papier pour créer un tube étroit. Ensuite, il faut mettre ce dernier devant votre œil et regardez à travers. Puis, tenez votre autre main à environ cinq centimètres de votre autre œil, contre le papier. Regardez au loin avec les deux yeux et ne vous concentrez pas sur votre main. Faites cela pendant environ 10 secondes et vous verrez un trou apparaître dans votre main.

Les techniques de neuro-imagerie ont aidé les scientifiques à déterminer ce qui se passe dans le cerveau pour que cela se produise. Alors que les signaux de chaque œil sont traités par différentes parties du cerveau, les neurones du dernier stade du traitement visuel peuvent être activés et désactivés. Vanessa Hill a ajouté : « les chercheurs pensent que les signaux liés à l'un des stimuli sont supprimés entre ces étapes, comme s'il existait une porte vers la conscience visuelle que certains signaux ouvrent en premier. »

Crédit : Selket / Wikimedia Commons

Bluffant, n’est-ce pas ?