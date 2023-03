Cette jeune femme est accro au... papier toilette qu'elle dévore au quotidien

Focus sur une addiction pour le moins étonnante et qui n’en demeure pas moins inquiétante.

Les troubles de l’alimentation peuvent parfois engendrer des addictions qui dépassent l’entendement.

À voir aussi

L’exemple d’une trentenaire américaine prénommée Kesha en est l’illustration parfaite.

Âgée de 34 ans, cette jeune femme souffre en effet d’un syndrome de Piça et est accro au… papier toilette ! Un produit qu’elle mange au quotidien depuis 23 ans et ce, dans des proportions hallucinantes, comme elle le confiait il y a une douzaine d'années dans l'émission « My Strange Addiction » (« Mon étrange addiction »), diffusée entre 2010 et 2015 sur la chaîne de télévision américaine TLC.

Sa consommation était telle que sa mère - qui ne savait plus quoi faire face à cette addiction - affirmait alors que le papier agissait sur elle « comme du crack ».

Crédit photo : TLC / Capture d'écran You Tube

Elle mange du papier toilette et adore ça car cela agit « comme du crack »

Le trouble dont souffre Kesha se nomme la xylophagie et celui-ci se serait déclenché, selon elle, à cause d’un traumatisme survenu durant son enfance, bien qu’elle n’en ait pas la certitude.

« Je pense que j'en ai envie parce que j'aime la sensation du papier toilette sur ma langue, la façon dont il se dissout quand il touche ma langue », confiait-elle ainsi à l'époque, précisant qu’elle préférait les rouleaux à double épaisseur car ces derniers sont « plus faciles à digérer ».

Désemparée, sa mère s’inquiétait de jour en jour, d’autant que cette addiction durait depuis déjà plus de deux décennies.

« Chaque fois que je voyais Kesha, elle avait du papier dans la main et essayait de le cacher derrière son dos. (…) Si on essayait de le lui prendre, elle se mettait en colère. Je n'ai jamais été en mesure de comprendre pourquoi elle mangeait du papier », racontait ainsi cette maman impuissante.

Pour rappel, il faut savoir que manger du papier n’est pas sans conséquences lorsqu’il est consommé à haute dose. Ceci peut notamment entraîner des troubles digestifs plus ou moins graves.