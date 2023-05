Cette maison cachée au milieu d'une falaise à Monaco est hallucinante !

Cette maison à l’architecture moderne au milieu des falaises de Monaco est à couper le souffle. Zoom.

C’est du jamais vu ! Saviez-vous qu’au milieu des falaises de Monaco, se trouvait une maison cachée ? Un propriétaire a choisi, il y a quelques années, de lancer un pari fou à l’architecte Jean-Pierre Lott. L’objectif ? Construire une maison privée et unique au milieu de la roche. Un pari risqué qui finalement a été amplement réussi.

Crédit : Loïc Thebaud

Comme le rapporte le média Architectural Digest, qui a mis en avant le bien, la maison de trois chambres et s'étendant sur 500m2 a été construite en 2019 en respectant l’environnement rocheux. Pour cela, l’architecte a utilisé une méthodologie de conception soustractive (creuser la matière) et a sculpté la maison sur quatre niveaux à partir de l'intérieur du rocher, en laissant la falaise pratiquement intacte.



Crédit : Loïc Thebaud

Crédit : Loïc Thebaud

Une construction moderne au cœur de la nature

À l’intérieur, des matières durables ont été utilisées, comme du béton, du bois et du verre pour un rendu moderne et contemporain. La maison est éclairée par la lumière de la grotte. Elle est également équipée de panneaux solaires et d’un système de recyclage des eaux. Chaque matériau a été sélectionné pour sa durabilité : “La maison est un véritable laboratoire environnemental où sont testées des solutions techniques performantes en matière d'efficacité énergétique, de maîtrise de l'empreinte carbone et de neutralité environnementale”, a expliqué l'architecte à Architectural Digest.

Autre atout : les visiteurs entrent dans la villa en passant par une passerelle située au-dessus de la piscine. La maison est aussi accessible par un escalier en acier et composée de panneaux de verre pour permettre à la lumière de pénétrer à chaque étage. La Villa Troglodyte, de son nom, est un véritable écrin moderne au cœur de la nature rocheuse. On vous laisse découvrir les images épatantes de la villa.

Crédit : Loïc Thebaud

Crédit : Loïc Thebaud

Crédit : Loïc Thebaud

Crédit : Loïc Thebaud