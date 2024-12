Un millionnaire a caché 5 coffres aux trésors contenant près de 2 millions d'euros, voici comment les trouver

Et si vous vous lanciez dans une grande chasse aux trésors pour devenir millionnaire ? Jon Collins-Black, un musicien et entrepreneur à succès, a caché cinq coffres d’une valeur de plus de 2 millions de dollars. Voici comment les trouver.

Jon Collins-Black est un homme passionné de voyages et de fantasy. Depuis tout petit, il est passionné par les jeux et les aventures mythiques comme Donjons et Dragons. En 2015, ce musicien et entrepreneur à succès a décidé de se lancer dans un projet fou : organiser une chasse au trésor à travers les États-Unis.

Crédit photo : Jon Collins-Black's Treasure / Facebook

Pour cela, Jon Collins-Black a caché cinq coffres au trésor dans le pays d’une valeur de plus de 2 millions de dollars, soit environ 1,9 million d’euros. Pour trouver les trésors à déposer dans ses coffres, Jon a participé à plusieurs ventes aux enchères et a déniché des cartes Pokemon rares, des souvenirs sportifs, de l’or, des médailles précieuses ou encore des biens historiques ayant appartenus à Picasso, George Washington ou Jackie Onassis.

Crédit photo : Jon Collins-Black's Treasure / Facebook

Comment trouver les coffres ?

Mais comment peut-on trouver ces coffres pour devenir millionnaires ? La réponse est simple : il suffit de lire de livre de Jon Collins-Black intitulé “Il y a un trésor à l’intérieur”. Chaque chapitre contient des indices menant à l’un des cinq coffres. L’aventure vous fera vivre une vraie expédition à travers les États-Unis. Selon l’auteur, n’importe qui peut trouver les trésors. L’aventure ne nécessite pas d’exploration dangereuse. Vous n’aurez pas besoin d’escalader, d’entrer dans une propriété privée ou de creuser dans le sol pour trouver les coffres.

Pour mener à bien son projet, Jon Collins-Black a travaillé avec le moins de personnes possible afin d’éviter tout risque de fuite. Il a même décidé de garder les emplacements des coffres secrets pour sa femme.

Crédit photo : Jon Collins-Black's Treasure / Facebook

Depuis la sortie du livre, des milliers de participants se sont penchés sur la question. Les internautes se rejoignent sur des canaux de discussion, comme Discord, pour partager leurs théories. Si les coffres restent introuvables pendant plusieurs années, Jon Collins-Black envisage de publier des indices supplémentaires dans un second livre.

Si vous voulez devenir millionnaire tout en voyageant, vous savez ce qu’il vous reste à faire. Mais si vous voulez partir moins loin, sachez qu'il existe d'autres chasses aux trésors près de chez vous. C'est le cas d'un nouveau jeu de piste organisé à Paris, auquel il est possible de participer jusqu'à Noël pour tenter de gagner 3 000 euros. Après le grand succès de la Chouette d'Or, qui a été retrouvée après 30 ans, Michel Becker a également organisé un nouveau jeu pour trouver un trésor d'une valeur de 750 000 euros.