Deux hommes trouvent un trésor vieux de 1 400 ans grâce à leur détecteur de métaux

En Angleterre, deux passionnés de détection de métaux ont découvert un trésor au sud du pays. L’objet, lié à la mythologie nordique, serait vieux de 1 400 ans.

Les détecteurs de métaux sont des appareils performants pour trouver de nombreux objets de valeur enfouis sous terre. Certains passionnés peuvent trouver des bijoux, des pièces mais aussi des pépites d’or, comme ce chasseur de trésor qui a découvert une énorme pépite d’or malgré son détecteur à métaux défectueux.

Plus récemment, deux Britanniques passionnés de détection de métaux ont trouvé un petit trésor dans un champ au sud-ouest de l’Angleterre. Paul Gould et Chris Phillips sont membres du Ninth Region Metal Detectin, un groupe de détection de métaux. Alors qu’ils cherchaient dans le champ, ils sont tombés sur un objet unique.

Une tête de corbeau dorée

Paul et Chris ont trouvé une magnifique tête de corbeau dorée avec un oeil de grenat. Après quelques recherches, l’objet serait vieux de 1 400 ans et serait lié à la mythologie nordique. Selon 20 Minutes, les corbeaux occupent une grande place dans le culte d’Odin, le dieu nordique de la guerre et de la mort, représenté avec deux corbeaux nommés Hugin et Munin. Une découverte qui rappelle ce trésor viking trouvé grâce à un détecteur de métaux.

Crédit photo : @tinner455 / YouTube

Ce n’est pas la première fois que Paul et Chris trouvent un trésor. Le 8 janvier dernier, ils sont tombés sur une bague en or incrustée de grenat. Cependant, ce corbeau pourrait appartenir à quelque chose de plus grand. En effet, le groupe de détection de métaux a arrêté les recherches dans la zone, qui pourrait représenter un intérêt national. Chris et Paul ont quant à eux contacté le propriétaire du terrain pour signaler la découverte.

Il faudra donc attendre que d’autres recherches soient menées dans le secteur pour en savoir plus sur ce corbeau doré et connaître sa valeur. Pour rappel, quand un trésor est découvert grâce à un détecteur de métaux, il appartient entièrement au propriétaire du terrain où il a été trouvé.