Depuis un an, elle croule sous des colis Amazon qu'elle n'a jamais commandé à cause d'une entreprise chinoise peu scrupuleuse

En Californie, une Américaine désespère de voir sa maison être l’adresse de destination de colis Amazon qu’elle n’a jamais commandée, et ce depuis un an. Elle les entasse, faute de pouvoir s’en débarrasser alors qu'Amazon n'a pas levé le petit doigt avant la médiatisation de l'affaire.

Un véritable calvaire ! C’est ce qui vit Kay (le prénom a été modifié), une Américaine vivant à San José, en Californie, depuis un an. Elle reçoit sans arrêt des colis Amazon qu’elle n’a jamais commandés. Des paquets contenant des housses de sièges de voiture, qu’elle doit entasser, faute d’avoir une solution pour s’en débarrasser.

Mais comment est-elle tombée de cette situation ? Désespérée, elle explique même auprès de la chaîne locale ABC 7 avoir refusé des dizaines de colis. Cependant, elle ne peut contrôler l’arrivée incessante des livreurs dont la commande arrive à son adresse.

En réalité, Kay est victime d’une entreprise chinoise peu scrupuleuse, baptisée Liusandedian, qui commercialise des housses de sièges de voiture via la marque Etkin, sur la plateforme Amazon. Les colis commandés sont envoyés chez les clients mais lorsque le modèle ne convient pas, ils sont renvoyés… chez l’Américaine à San José.

Crédit photo : ABC 7

En effet, l’adresse de Kay est celle indiquée par l’entreprise à Amazon pour retourner les colis. Ainsi, dès qu’un client est insatisfait de son colis, ce dernier atterrit directement chez la Californienne qui n’a rien demandé.

Des colis renvoyés au frais des clients

Par ailleurs, de nombreux clients ont signalé qu’ils ont dû renvoyer le colis à leurs frais, et qu’ils n’ont pas été remboursés plusieurs semaines après le renvoi. Un internaute affirme même que l’envoi va lui coûter 124 dollars (106 euros), pour un produit de 129 dollars (110 euros) à la commande.

« La plupart du temps, le renvoi coûte plus de 50 % du prix payé pour le produit. Et en plus, ils ne sont même pas remboursés de leur achat »

Une situation cauchemardesque pour l’Américaine, dont la moitié de l’espace de son porche est occupé par ses colis. Pour remédier à ce problème, elle a évidemment sollicité Amazon qui ne lui a proposé comme solution… un bon d’achat de 100 dollars.

Crédit photo : ABC 7

« À chaque fois, on me disait que ça allait s’arrêter, que je n’allais plus rien recevoir, qu’ils allaient revenir vers moi dans 24, 48 heures… »

Au-delà du dérangement quotidien, cela avait des conséquences sur la vie de Kay : les paquets encombraient son allée et empêchaient un passage fluide. Sa mère, âgée de 88 ans, rencontrait des difficultés à marcher jusqu’au domicile de sa fille. Kay affirme qu’Amazon l’encourage à rapporter elle-même les paquets aux services postaux, ce que nie l’entreprise.

« Pourquoi ce serait à moi de me débarrasser de tout ça, alors que leur vendeur ne suit pas leurs règles ? »

Critiqué après le reportage, Amazon vient récupérer les colis

La politique commerciale d’Amazon prévoit que les vendeurs basés à l’étranger doivent fournir une adresse de retour localisée aux États-Unis. Ils peuvent également fournir une étiquette de retour prépayée pour une adresse située à l’étranger.

Dans tous les cas, le but est de permettre à la clientèle de renvoyer le colis sans frais. Mais si le vendeur contrevient à ce règlement alors Amazon peut rembourser le client et exiger la somme auprès de l’entreprise. En pratique, Liusandedian doit soit payer le retour des produits en Chine, soit perdre tous les bénéfices réalisés en remboursant Amazon. Et comme elle est aux abonnés absents, les clients sont actuellement coincés.

Crédit photo : ABC 7

Plus de 40 % des commentaires Amazon concernant le fabricant chinois attribuent une note d’une étoile sur cinq. Il n’offre aucune possibilité de contact, ni site Internet dédié.

Après que l’équipe d’une émission de télévision d’ABC 7 s’en est mêlée, Kay a enfin obtenu gain de cause ce mercredi 9 juillet, puisque Amazon est venu récupérer l’ensemble des colis, en présentant des excuses pour le désagrément. Par ailleurs, les produits concernés, les fameuses housses de sièges, ne sont plus disponibles à la vente sur Amazon.