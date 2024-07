Attention, ces escrocs volent votre colis grâce à une arnaque simple mais redoutable

Récemment, un homme a été victime d’une arnaque et s’est fait voler un téléphone qu’il avait commandé sur Amazon. Une escroquerie bien rôdée qui met en scène un faux livreur...

Aujourd’hui, les arnaques se multiplient et les escrocs rivalisent d’idées pour vous soutirer de l’argent. Récemment, une nouvelle arnaque a été identifiée et elle concerne les colis Amazon. Le principe est simple : de faux livreurs vous appellent, vous demandent le numéro à six chiffres de votre colis et s’en servent pour voler votre commande.

Cette arnaque a récemment fait une victime. Le client Amazon a reçu un appel d’un homme se faisant passer pour un livreur de l’entreprise. Ce jour-là, le client devait bel et bien se faire livrer un nouveau téléphone. Au téléphone, le faux livreur lui a demandé de lui révéler son code à six chiffres reçu par mail. Pour rappel, il s’agit d’un mot de passe à usage unique que vous devez donner au livreur pour récupérer votre colis. Ainsi, le client a donné son code.

Il se fait passer pour un livreur

Cependant, il n’a jamais reçu son colis, et pour cause : le livreur ne travaillait pas avec Amazon et était en réalité un escroc.

“Il ne faut en aucun cas lire ce code à un livreur qui ne se trouve pas en face de vous”, a précisé la victime.

Crédit photo : iStock

En effet : si ce code est utile pour récupérer un colis, vous ne devez jamais le révéler à quelqu’un au téléphone. Donnez-le uniquement lorsque le livreur est en face de vous, avec votre colis. Au téléphone, vous n’êtes pas certain de l’identité de votre destinataire et s’il s’agit d’un escroc, il va utiliser votre mot de passe pour retirer lui-même votre colis et voler ce que vous avez commandé.

Des précautions à prendre

C’est ce qu’il s’est passé pour la victime. Après avoir reçu le code, le faux livreur a prétendu que celui-ci ne fonctionnait pas et qu’il allait livrer le colis en mains propres après avoir distribué ses autres commandes. Cependant, il n’est jamais venu. De son côté, le client Amazon a reçu une notification lui indiquant que son colis avait bien été livré.

“Pourquoi ? Car le livreur a renseigné mon code à six chiffres pour prendre le téléphone avec lui. En d’autres mots : on me l’a volé”, regrette le client.

Crédit photo : iStock

La victime a contacté Amazon pour lui faire part de son problème mais l’entreprise ne pouvait rien faire puisque le code a été utilisé. L’enseigne rappelle l’importance de garder son code secret et de ne jamais le révéler au téléphone. Si vous êtes absent le jour de la livraison, vous pouvez donner votre code à une personne de confiance qui pourra récupérer votre commande à votre place. Si personne n’est disponible, une nouvelle date de livraison sera programmée.