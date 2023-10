Depuis un an et demi, cette femme occupe un Airbnb sans payer de loyer et réclame 95 000€ au propriétaire

À Los Angeles, un propriétaire d’un logement Airbnb est dans une situation désespérée. Depuis un an et demi, une locataire occupe son logement sans payer de loyer. En plus de cela, la femme lui réclame 95 000 euros.

À Los Angeles, en mars 2022, le propriétaire d’un logement Airbnb a décidé de louer son bien à une femme pour une durée de six mois. Au début, tout se passait bien jusqu’à ce que la locataire se plaigne d’un problème avec les volets électriques du logement. Le propriétaire s’est rendu sur place pour régler le problème mais une fois arrivé sur les lieux, il a remarqué des signes de moisissure ainsi qu’un dégât des eaux dans le logement. Selon lui, ces traces d’humidité n’étaient pas là avant l’arrivée de la locataire.

Cependant, cette dernière affirme le contraire et jure que son propriétaire était déjà au courant de ces problèmes avant son arrivée. Selon elle, il l’aurait également harcelée pour qu’elle quitte les lieux en coupant l’eau chaude et en plaçant des sacs-poubelle devant sa porte.

Face à cet important dégât des eaux, le propriétaire du Airbnb a proposé à sa locataire de lui payer une chambre d’hôtel le temps de faire des travaux dans le logement. Une proposition que la femme a refusé. Alors, le propriétaire a accepté de laisser cette femme vivre dans son logement après la date inscrite sur le site Airbnb, de manière informelle.

“Elle a demandé plus de temps mais je lui ai dit que ce n’était pas possible car j’avais d’autres réservations Airbnb à venir. Mais ensuite, j’ai essayé d’être gentil et de lui donner quelques semaines supplémentaires”, a expliqué le propriétaire du logement.

Elle occupe le logement sans payer

Une grave erreur commise par le propriétaire car depuis, la locataire n’est jamais partie. Elle occupe toujours les lieux et cela fait 540 jours qu’elle n’a pas payé son loyer car selon elle, le logement ne serait pas conforme aux règles de sécurité en vigueur. Elle a également contacté le département du bâtiment et de la sécurité de la Ville qui a confirmé ses dires et a envoyé une amende de 660 dollars au propriétaire. Cependant, l’insalubrité du logement pourrait être entièrement de la faute de la locataire si aucun dégât des eaux n’était présent avant son arrivée.

Crédit photo : iStock

Désespéré, le propriétaire lui a proposé 2 000 dollars pour l’aider à déménager, une somme qu’elle a refusé. Malheureusement, ce dernier ne peut rien faire et ne peut pas contacter Airbnb car la société n’est plus impliquée depuis qu’il a proposé à la femme de rester après la date limite de la réservation.

Elle réclame 100 000 dollars

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. En plus d’occuper illégalement le logement, la locataire réclame à présent 100 000 dollars (soit 95 000 euros) au propriétaire, exigeant des frais de déménagement. Elle a également porté plainte contre lui en l’accusant de négligence et de nuisance.

Le propriétaire du logement a quant à lui décidé de poursuivre la femme en justice afin de récupérer 58 000 dollars de loyers impayés. Il souhaite également l’expulser du logement. Par la suite, il a affirmé qu’il ne mettrait plus jamais son bien en location.