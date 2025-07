Un couple fan de Twilight rachète la maison de Bella pour la louer, ils gagnent aujourd'hui 135 000 euros par an

Le couple a voulu garder le décor original du film et pour cela, a dépensé plusieurs milliers de dollars pour reproduire la maison de Bella dans Twilight.

En 2018, une maison bien connue des cinéphiles était à vendre à St. Helen’s, dans l’Oregon. Les fans de Twilight auront reconnu la maison de Bella dans la célèbre saga de vampires. Ce sont Amber et Dean Neufeld qui l’ont achetée pour 340 000 dollars (305 000 euros).

Le couple a passé un an à rénover la maison convoitée par de nombreux acheteurs lors de sa mise aux enchères. En 2019, la maison de Bella a retrouvé de la couleur et pouvait être louée 400 dollars la nuit sur Airbnb. Au départ, Amber et Dean avaient du mal à trouver preneur. Il leur aura fallu attendre un an pour que leur location décolle.

Crédit photo : Airbnb

Aujourd’hui, les réservations décollent et les voyageurs doivent s’y prendre un an à l’avance afin de passer une nuit dans la maison de Bella. La maison rapporte désormais un joli pactole au couple qui offre une expérience immersive aux fans de Twilight.

Une location prise d’assaut par les fans de Twilight

Crédit photo : Airbnb

Amber et Dean avaient à cœur de reproduire l’intérieur de la maison aussi fidèlement que dans les films. « Je voulais juste sauvegarder le lieu de tournage », explique Amber au site Fortune. Heureusement, le sol et les installations extérieures étaient restés intacts depuis le tournage. Pour le mobilier intérieur, Amber a chiné sur internet. En tout, le couple en a eu pour 20 000 dollars de meubles (16 000 euros).

Malgré leur passion pour la maison, la situation était compliquée pour le couple : « On était vraiment dans une situation financière difficile. On payait deux hypothèques, deux factures d'eau, deux factures d'électricité, et tout ça », détaille Dean.

Heureusement pour le couple, les choses ont fini par changer lors de la mise en location de la maison. La location a pris de l’ampleur sur Facebook puis sur TikTok. Une influenceuse a filmé son séjour alors qu’elle passait la nuit dans la chambre de Bella. Sa vidéo a généré 1,5 million de vues, donnant l’envie aux internautes de louer l’endroit. Toutes les générations se ruent depuis dans la maison de Twilight.

Crédit photo : Airbnb

« La vie n'a plus jamais été la même. Nos réservations ont été prises d’assaut dès l'ouverture, et ça n'a jamais ralenti depuis », se réjouit Dean. En effet, même le site de Airbnb ne pouvait contenir l’affluence des internautes sur la page. Amber et Dean ont donc ouvert leur propre site de réservation. Et là encore, cela ne désemplit pas.

La location rapporte 160 000 dollars par an aux propriétaires (135 000 euros). Malgré un business juteux, le couple refuse d’augmenter ses tarifs.