Sans le savoir, elle loue son logement à une star de la chanson et ne s'en aperçoit qu'à l'état des lieux

Cet été, une Bretonne a eu une incroyable surprise : elle a loué son logement sur Airbnb à l'une des plus grandes stars de la chanson française.

Cathleen est une femme originaire de Bretagne qui tient une boutique de fabrication d’objets artisanaux en céramique. Elle est également propriétaire d’un logement qu’elle propose à la location sur Airbnb.

Cet été, la Bretonne a loué le bien à deux personnes avant de se rendre compte qu’il s’agissait… de Jean-Jacques Goldman et son épouse Nathalie.

Crédit photo : @jeanjacques_goldman_official / Instagram

Aujourd’hui âgée de 72 ans, la star de la chanson française se fait très discrète et a passé une partie de son été en Bretagne pour admirer les paysages et faire du vélo. Pour se loger, Jean-Jacques Goldman a réservé une location sur Airbnb dans l’anonymat, en utilisant sans doute le prénom de sa femme.

Cette histoire surprenante a été partagée par Cathleen sur son compte Instagram. La Bretonne a ainsi confié qu'il s'agissait de "la plus belle rencontre de son été", saluant au passage la"simplicité et la bonne humeur" du couple. Comble de la surprise, elle a appris qu’elle hébergeait le chanteur peu de temps avant son départ, puisqu’elle n’était pas présente à son arrivée. Une scène plutôt cocasse qu'elle a racontée à ses abonnés.

"Ils étaient ravis de leur séjour dans mon appartement et ont apprécié d’avoir mangé dans la vaisselle que je fabrique. Ils m’ont partagé leurs impressions sur la région et leur passion pour leur séjour à vélo. Au fil de la conversation, un détail me frappa. Ses paroles résonnaient d’une façon familière, et je commençais à faire le lien. La voix, le charisme, l’humilité… C’est alors que la révélation me frappa comme un éclair : j’étais en train de discuter avec Jean-Jacques Goldman, le plus grand artiste vivant de la chanson française !" (Cathleen)