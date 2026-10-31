Des plongeurs trouvent une centaine de bouteilles de champagne dans une épave du XIXe siècle : selon une experte, le goûter serait « une loterie »

Une épave du XIXe siècle, découverte dans la mer Baltique, contenait une centaine de bouteilles de champagne

Au large des côtes suédoises, des plongeurs ont trouvé une centaine de bouteilles de champagne dans l’épave d’un bateau. Une découverte incroyable.

Depuis des années, des explorations sont menées par des plongeurs pour découvrir les profondeurs de la mer Baltique. Le 11 juillet 2024, deux plongeurs polonais se sont aventurés dans cette eau au large des côtes suédoises.

Une découverte de grand cru

À 58 mètres de profondeur, ils ont découvert l’épave d’un bateau datant du XIXe siècle, qui contenait un trésor pas comme les autres.

Crédit photo :Thomasz Stachura

Dans la cale du bateau, les plongeurs ont fait une découverte étonnante : ils ont trouvé une centaine de bouteilles de champagne comme l'a confié Tomasz Stachura, chef du groupe de plongeurs Baltictech.

“Nous étions en train d’explorer de nouveaux endroits par pure curiosité et c’est alors que nous sommes tombés sur cette épave. Je plonge depuis 40 ans, il arrive souvent qu’il y ait une ou deux bouteilles, mais tomber sur une épave avec une telle cargaison, cela ne m’était jamais arrivé auparavant”

Une cargaison bien préservée

Comme il n’y avait pas de courant, qu’il faisait très sombre et que la température était constante, l’épave était très bien préservée. Ce bateau contenait des biens précieux comme des objets de porcelaine et de l’eau minérale scellée dans des bouteilles en argile. Selon les hypothèses des experts, ce bateau avait pour but de rejoindre la table royale à Stockholm ou une résidence du tsar russe à Saint-Pétersbourg. Cependant, il n’est jamais arrivé à bon port.

Crédit photo :Thomasz Stachura

Pour des raisons administratives, le champagne ne pourra pas être récupéré de sitôt. Dès qu’ils auront l’autorisation, les chercheurs aimeraient effectuer des tests en laboratoire sur le contenu de ces bouteilles. Qui sait, ce champagne pourrait être d'une grande valeur...

“Cela fait 170 ans qu’il repose là alors laissons-le reposer une année de plus, nous aurons plus de temps pour bien préparer cette opération”

Mais même si l'équipe a finalement la chance de goûter au champagne, la qualité des vins serait “une loterie”, selon Leta Bester, directrice de la London Wine Academy.

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Du champagne consommable ?

Le vieillissement d'un vin “dépend en grande partie de la qualité du vin en premier lieu”.

"Si ces vins étaient des champagnes millésimés de première qualité, il y a plus de chances que certains survivent.”

Leta Bester a noté que la majorité des champagnes non millésimés ne sont pas destinés à un vieillissement à long terme, donc “sans savoir de quels vins il s'agissait au départ, il est impossible de spéculer.”

Crédit photo :Thomasz Stachura

Si les bouteilles sont restées scellées et qu'il n'y a pas eu de contamination, le champagne ne serait probablement pas nocif, selon Leta Bester, avant de noter qu'il serait “crucial” de tester un échantillon d'alcool dans un “environnement contrôlé pour s'assurer qu'il répond aux normes de sécurité modernes.”

Les vins mousseux perdent leurs bulles avec le temps, et l'état de chaque bouteille varierait probablement, a déclaré Leta Bester.