Ils partent voir les phoques au pied d'un phare anglais : sur la plage, des millions d'oignons et des frites surgelées tombés de cargos

Une plage anglaise du Sussex a été recouverte d’oignons et de frites surgelées après que plusieurs conteneurs sont tombés de navires en pleine mer.

Un échouage à la saveur particulière.

Par une froide journée du mois de janvier 2026, des habitants de la station balnéaire d’Eastbourne dans le Sussex, sud-est de l’Angleterre, ont eu droit à une surprise de taille en se promenant sur la plage. Et pour cause : ils ont fait face à un raz-de-marée d’oignons et de frites surgelées jonchant le sable.

Des promeneurs découvrent des milliers de frites surgelées sur une plage

Cette histoire pour le moins insolite remonte au 17 janvier 2026, rapporte la chaîne d’information CNN.

Ce jour-là, Joel Bonnici et sa compagne Trisha se promenaient à Falling Sands, près de Beachy Head. Le couple avait prévu d’observer les phoques. Mais les deux Britanniques ont vite déchanté en arrivant sur place.

Ils ont alors découvert une plage recouverte de millions d’oignons crus, emballés dans des sachets en plastique, et de frites surgelées. Selon Joel Bonnici, ces aliments s’étendaient jusqu’au phare.

« De loin, on pourrait croire que la plage est recouverte de sable jaune comme sur une île tropicale », a-t-il indiqué à l’époque.

Avant d’ajouter :

« À certains endroits, les frites s’enfonçaient à 75 centimètres de profondeur dans le sol ».

Des aliments qui menacent les animaux

Comment une telle situation a-t-elle pu se produire ? Entre décembre 2025 et janvier 2026, trois cargos ont vu une quarantaine de leurs conteneurs passer par-dessus bord en raison de mauvaises conditions météorologiques.

Ces grandes caisses transportaient en grande partie des denrées alimentaires. Outre les paquets d’oignons et les frites, ces marchandises perdues renfermaient aussi des bananes et des avocats.

Crédit Photo : Joel Bonnici

Ces aliments ont dérivé en mer avant de s’échouer sur plusieurs plages du littoral anglais. Ce n’est pas tout. De grandes quantités de lait concentré en conserve ont également été rejetées sur le sable.

En plus de la pollution marine, les emballages en plastique représentaient un danger pour la faune locale, dont les phoques présents dans cette zone, ainsi que pour les animaux de compagnie, comme les chiens.

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Un élan de solidarité pour ramasser les déchets

Le lendemain, un appel aux bénévoles a été lancé sur une page Facebook communautaire afin d'encourager les résidents à participer au ramassage des bouts de pomme de terre surgelés et des oignons.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que de nombreux habitants sont venus prêter main-forte.

« Nous avons immédiatement décidé tous les deux d'arrêter la randonnée et de passer les deux heures suivantes à ramasser autant de sacs que possible jusqu'à ce que la nuit tombe. D'autres familles faisaient de même et c'était agréable de voir les gens se mobiliser pour l'environnement », se souvient Joel Bonnici.

Deux jours après cette découverte, une grande partie des emballages avait été retirée, a déclaré un porte-parole du conseil municipal d'Eastbourne à CNN.

Ce dernier n’a pas manqué de remercier les nombreux bénévoles qui ont travaillé dur pour ramasser les débris sur les plages.

En une seule journée, les équipes ont notamment ramassé 1,9 tonne de déchets sur une plage de Brighton, « soit près de quatre fois plus que d'habitude à cette période de l'année ! ».

Une belle prise qui rappelle les centaines de milliers d'œufs Kinder Surprise échoués sur une plage allemande.