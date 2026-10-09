Elles ont épousé deux frères jumeaux le même jour : 4 ans plus tard, ces sœurs jumelles révèlent enfin leur secret

Camille et Kennerly Kitt ont épousé Dromil et Dromal Volfgang

Jumelles identiques, Camille et Kennerly Kitt ont annoncé s’être mariées en secret, chacune avec l’un des frères Volfgang, également jumeaux identiques.

Vous pouvez frotter vos yeux et pensez voir double tant la symétrie est parfaite mais les soeurs Kitt et les frères Volfgang se sont tout simplement bien trouvés. Camille et Kennerly Kitt sont des soeurs jumelles identiques qui se sont taillées une belle réputation dans l’art du spectacle en tant qu’actrices et harpistes sous le nom de “The Harp Twins”.

En 2019, elles rencontrent un autre duo de jumeaux identiques : Dromil et Dromal Volfgang. Ces deux-là forment également un binôme d’artistes sous le nom de “The Volfgang Twins”.

Un double coup de foudre

Les sœurs maîtrisaient déjà parfaitement les cordes de leur harpe, mais elles ont rapidement conquis le cœur des deux frères, qui avaient fait la queue pour les rencontrer lors d’un concert, avant de leur offrir un dessin les représentant tous les deux.

Si leur rencontre date de plusieurs années, les deux paires de jumeaux ont annoncé une nouvelle très surprenante à leurs fans. Ils se sont mariés en… 2022, soit il y a quatre ans de cela.

Après que les quatre se sont rapprochés et ont peu à peu été attirés l’un vers l’autre, une relation amoureuse s’est nouée : les jumeaux Volfgang, batteurs, ont rejoint les Kitt pour leur tournée, laissant derrière eux le monde du bâtiment afin de construire une nouvelle vie ensemble.

Ils ont gardé leur mariage secret pendant 4 ans

Finalement, Camille a épousé Dromil, tandis que Kennerly a épousé Dromal, et ils ont tous fêté ensemble leurs quatre ans de mariage au début de cette année.

« On est tout simplement attiré naturellement par quelqu’un et par son âme. »

Fidèles à leur habitude de tout faire à deux, les deux couples se sont mariés le 22 février 2022 à 14h22, mais ils ont gardé le secret sur cette cérémonie pendant plusieurs années, en ne la partageant qu’avec leurs proches et leurs amis.

Ils savaient que leur mariage attirerait beaucoup d’attention, pas seulement parce qu’ils comptent un nombre considérable d’abonnés sur les réseaux sociaux, et ils voulaient éviter les questions qui surgissent naturellement lorsque deux paires de jumeaux se marient entre elles.

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Deux paires de jumeaux unis pour la vie

Au sujet de sa relation avec son frère, Dromil a déclaré que « quoi qu’il arrive », ils se sont toujours « soutenus mutuellement » et qu’ils ne feront sans doute que se rapprocher davantage maintenant qu’ils ont accueilli deux nouveaux membres dans leur famille.

« Les personnes qui ne sont pas jumelles ont naturellement tendance à ne pas comprendre ou à ne pas approuver une relation aussi étroite. »

Du côté de Kennerly, on prône également la symbiose parfaite comme si toutes les planètes s’étaient enfin alignées :

« Nous sommes tous les meilleurs amis du monde. Nous avons donc notre jumeau, notre conjoint et son jumeau. C’est vraiment le meilleur des mondes. »

Désormais, la question est de savoir si le quatuor compte s'agrandir avec des enfants et s’ils décideront de le faire en même temps.