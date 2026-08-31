Ils pensaient que c'était la même personne, les spectateurs choqués en découvrant que ces acteurs sont des jumeaux

Sur Reddit, un internaute américain a découvert qu’un acteur, bien connu de l’univers Marvel, avait un frère jumeau également acteur, avec lequel il le confondait tout le temps.

Il n’est pas rare que les internautes fassent part de leurs découvertes sur Reddit, réseau social américain aux multiples sujets de conversation. Et cela passe même par les découvertes de choses qui étaient sous nos yeux depuis toujours !

L’année dernière, un abonné de Netflix a partagé sa surprise quand il a découvert qu’un acteur, présent dans la série “Ginny & Georgia” n’était pas celui qu’il pensait. Un nouveau personnage introduit à partir de la saison 3, Gil Timmins, est incarné par un certain Aaron Ashmore. Seulement voilà, il pensait qu’il s’agissait de Shawn Ashmore, dont le visage est plus connu pour avoir joué le rôle d’Iceberg dans la franchise X-Men au cinéma. Une simple recherche lui a permis de découvrir que les deux sont jumeaux.

« Pendant tout ce temps, je pensais regarder Shawn Ashmore de la série The Rookie. Il s'avère que Shawn Ashmore et Aaron Ashmore sont jumeaux. J'avais vu Shawn dans The Rookie dans le rôle de Wesley, un mari très gentil et attentionné, très différent de Gil. En fait, les acteurs sont jumeaux ! »

Crédit photo : Netflix / ABC

Né le 7 octobre 1979, à Richmond, en Colombie-Britannique, au Canada, Shawn est l’aîné des deux frères d’une minute. En partageant sa découverte, l’internaute a compris qu’il n’était pas le seul à être tombé dans la confusion :

« Tu veux dire que ce sont deux personnes différentes ? » « Je suis content de ne pas être le seul à avoir été complètement dérouté en pensant que je regardais Shawn Ashmore tout ce temps. » « Je me suis dit : « Oh mon Dieu, c'est littéralement la même personne, c'est quoi ce bordel ? » Puis j'ai réalisé qu'ils étaient jumeaux, et qu'ils étaient génétiquement, littéralement, identiques lol. »

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Crédit photo : Instagram / shawnashmore

Des auditions à pile ou face

Il est vrai qu’en regardant des photos des jumeaux, leur ressemblance est troublante. Sur une photo plus récente, on peut tout de même signaler un début de calvitie pour Aaron Ashmore.

Comme beaucoup d’acteurs, les frères Ashmore ont fait leurs premiers pas dans la publicité alors qu’ils étaient encore enfants. En réalité, Aaron a été le premier à être sélectionné, mais il est tombé malade le jour du tournage. Heureusement, un doublure était disponible pour le remplacer, et c’est Shawn qui a pris sa place.

Crédit photo : Instagram / shawnashmore

Les jumeaux se ressemblent tellement que les agents de casting laissaient le hasard décider entre eux comme le racontait Shawn à US Weekly :

« Quand on tournait des publicités, ils nous rappelaient après qu’on ait tous les deux passé l’audition. Et ils disaient : “On vous adore tous les deux. Pour que ce soit équitable, on va tirer à pile ou face pour que vous voyiez bien qu’il n’y a pas de traitement de faveur.” Ça s’est produit quatre ou cinq fois : ils disaient : “Allez, entrez, on va engager l’un de vous deux. Mais pour que l’autre ne se sente pas blessé ou ne pense pas que c’est personnel, on va tirer à pile ou face devant vous.” »

Crédit photo : Instagram / shawnashmore

La confusion est encore plus troublante pour toutes celles et ceux qui ont grandi en regardant la série Smallville. En effet, Aaron Ashmore a incarné le personnage de Jimmy Olsen dans 53 épisodes de la série tandis que Shawn Ashmore a également fait une apparition dans « Smallville » pendant quelques épisodes, dans le rôle d’Eric Summers.