Ces jumelles millionnaires cherchent un petit ami pour le partager toutes les deux

Ces jumelles partagent tout depuis qu’elles sont toutes petites et ont les mêmes goûts, notamment quand il s’agit d’hommes. C’est pourquoi, elles recherchent un petit ami pour former un trouple.

April et Amelia Maddison sont actuellement les jumelles les plus connues sur les réseaux sociaux, notamment de OnlyFans. Les deux jeunes filles millionnaires, originaires d’Australie, partagent des vidéos de leur quotidien avec leurs 316 000 abonnés sur TikTok. Elles sont inséparables -elles vivent d'ailleurs dans la même maison à 6 millions de dollars- et partagent tout.

À tel point qu’elles sont à la recherche d’un homme qui les comblerait toutes les deux :

« Les gens disent que le fait que des jumelles soient attirées par la même personne, ou vice versa, est un problème, mais Amelia et moi avons les mêmes goûts dans presque tout. Il n'y a pas de jalousie, pas de compétition. Nous formons une équipe », a déclaré April dans une vidéo.

Former un trouple pour passer leur temps à trois

Les deux jeunes filles de 20 ans ont donc fait savoir au tout internet qu’elles aimeraient avoir le même partenaire et vivre en « trouple ». April et Amelia ont pris cette décision après avoir constaté que leurs ex-partenaires étaient toujours jaloux de leur relation fusionnelle.

Dès lors, elles ont lancé un appel et révélé l’homme de leur rêve :

« Nous trouvons toutes les deux le même type d'homme attirant et recherchons les mêmes qualités chez un petit ami. Nous aimons les hommes grands, musclés, tatoués et beaux. Plus important encore, il doit être gentil, avoir les pieds sur terre et le sens de l'humour. »

Crédit photo : maddisontwins/ Instagram

Pour les deux jeunes influenceuses, il s’agit également d’une façon de rester ensemble tout en partageant la vie d’un homme qui comprend leur relation étroite :

« En fait, nous avons trouvé cela plus amusant et plus pratique que lorsque l’une de nous a un partenaire. Nous pouvons passer du temps ensemble, tous les trois, à discuter et à sortir. »

Si elles prévoient de tout faire à trois, elles mettent cependant le hola pour les moments intimes. « Notre petit ami n'aura de relations sexuelles qu'avec nous, une à la fois », a déclaré April qui précise qu’elle et sa sœur ne dorment pas dans la même chambre.

Après cette déclaration, les internautes s’en sont donné à cœur joie : « C'est où pour postuler, c'est pour un ami » ; « Amateurs de plans à trois, c’est votre jour de chance » ; « Leurs parents doivent être si fiers ! », peut-on lire.