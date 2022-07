Devenue millionnaire à l'âge de 16 ans, elle vit à présent des aides sociales

Il y a 19 ans, une Britannique âgée de 16 ans a raflé la somme de deux millions de livres en jouant au loto. Aujourd’hui, la jeune femme vit des aides sociales.

En 2005, la Britannique Callie Rogers - alors âgée de 16 ans - a vécu un rêve éveillé lorsqu’elle a remporté la somme de deux millions de livres au loto. Malheureusement, l’argent lui a rapidement brûlé les doigts.

Une nouvelle vie rythmée par les fêtes

À l’époque, l’adolescente insouciante et naïve, devenue célèbre du jour au lendemain, dépense son argent sans compter : elle multiplie les sorties et les soirées où la drogue coule à flots. Mais ce n’est pas tout ! Elle cède également à la chirurgie esthétique, et enchaîne les opérations pour modifier son apparence.

En parallèle, la jeune millionnaire achète un logement pour elle et ses proches, dépensant ainsi une grosse partie de son gain. Callie Rogers fait aussi le choix de donner de grosses sommes d’argent à de prétendus amis, qui ont largement profité de sa gentillesse.

Dans un entretien accordé au Daily Mail, elle explique que les deux millions de livres étaient en réalité un cadeau empoisonné : « J’ai l’impression que ça s’est passé dans une autre vie. J’étais trop jeune pour gagner à la loterie, je ne pense pas que des ados de 16 ans devraient pouvoir toucher les gains ».

Toujours selon ses dires, « c’était trop d’argent pour quelqu’un d’aussi jeune. Même si tu dis que ta vie ne changera pas, elle change et souvent pas pour le meilleur. Cela m’a presque brisée, mais heureusement je suis plus forte maintenant».

Elle perd la totalité de sa fortune

Malheureusement, ce mode de vie a eu des répercussions irréversibles puisque Callie a perdu la totalité de sa fortune. Aujourd’hui, la jeune femme âgée d’une trentaine d’années vit des aides sociales.

Comme le précisent nos confrères de Marie-France, elle habite avec son époux et leur fils, ainsi que ses deux autres enfants nés d’une précédente relation. Toute la famille réside dans un appartement d’une valeur de 80 000 livres.

Callie Rogers ambitionne de devenir infirmière après ses études. Soucieuse de l’éducation de ses enfants, elle souhaite leur inculquer la valeur de l’argent : « Ma vie tourne autour de mes enfants et s’ils veulent quelque chose de cher, ils attendent leur anniversaire ou Noël. Je suis contente de savoir qu’ils grandissent en connaissant la valeur de l’agent».