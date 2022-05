Dégoûté, un couple passe à côté de 23 000 euros en jouant les numéros gagnants de l'EuroMillions... au Loto

Ce jeune couple est passé à un ticket de remporter la belle somme de 23 000 euros. Extrêmement déçus, forcément, les deux étudiantes ont partagé leur mésaventure sur les réseaux sociaux.

Crédit : El greco/ Twitter

Avoir les cinq bons numéros de l’EuroMillions… sur un ticket du Loto. Telle est la grande désillusion de Louis, 23 ans et de sa petite amie Ilda, 21 ans. Vendredi 13 mai, jour symbolique, ou maudit pour les superstitieux, le couple d’étudiants décide de tenter sa chance aux jeux.

Louis et Ilda se rendent dans le tabac de la galerie marchande du centre commercial d’Englos, non loin de Lille. Louis est un habitué et joue en général jusqu’à 10 fois dans l’année à l’EuroMillions, rapportent nos confrères du Parisien. Ce jour-là encore, l’étudiant en marketing ne change pas ses habitudes et choisit ses numéros sur un ticket de l’EuroMillions.

De son côté, Ilda qui « croit à la chance du vendredi 13 », d’après Louis, est novice. En effet, l’étudiante en sage-femme, ne joue que « pour la deuxième fois de sa vie » au Loto, précise Louis. Le couple valide ses tickets respectifs et Ilda lance cette petite phrase qui prendra tout son sens quelques heures plus tard : « Imagine, mes numéros du Loto tombent à l’EuroMillions ce soir ».

Une mésaventure racontée avec humour sur les réseaux sociaux

Crédit : jackmac34/ Pixabay

Vers 22 heures ce soir-là, Ilda et Louis se décident finalement à regarder les tirages de l’EuroMillions qui mettait en jeu 1 million d’euros mais aussi du Loto. « Moi, j’ai rien du tout. On regarde en même temps celui du Loto. Je me dis, c’est marrant, j’ai déjà vu ces numéros quelque part », raconte Louis, interrogateur.

Malheureusement pour le couple d’étudiants, le chance ne sera pas de leur côté en ce vendredi 13. « On voit qu’il y a trois puis cinq numéros qui correspondent… En un quart de seconde, j’ai compris. On s’est regardés incrédules, ça se passe comme si on avait raté quelque chose. J’ai un nœud au ventre. C’est un sentiment de gêne entre deux personnes ».

Et Louis ne croit pas si bien dire. Ilda avait vu juste. Cette dernière a tiré les cinq numéros gagnants de l’EuroMillions sur sa grille du Loto. Malgré cette nouvelle amère, Louis décide de faire une simulation sur le site : 23 376,30 euros de gains potentiels si le couple avait joué à l’EuroMillions. Une somme qui aurait pu les aider à payer leur loyer sur Lille pendant deux ans.

Le couple n’a pas manqué d’humour et a même partagé sa déconvenue sur Twitter. Louis a ainsi écrit, ironiquement : « Ma copine a joué au loto ce soir et regarder (sic) les numéros de l’euro millions. Je veux mourrir (sic) ! ». Un tweet qui a bien fait rire les internautes et qui a même été repris par le célèbre compte de la Fédé de la Lose, « Notre loser du soir de la semaine de l’année ».

Ilda a malgré tout remporté la somme de 3 euros…