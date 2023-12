Elle brûle ses cadeaux de Noël sans le savoir, son mari les avait cachés dans le four

Aux États-Unis, une utilisatrice de TikTok a déploré la bêtise de son mari en découvrant qu’elle avait accidentellement brûlé ses cadeaux de Noël, après avoir allumé le four.

Noël approche à grands pas et les cadeaux commencent à prendre place dans la maison. Cependant, en attendant le jour J, il faut bien les planquer quelque part. Vous savez, un endroit insoupçonnable, inatteignable pour les enfants… On pense évidemment à des cachettes situées en hauteur ou même dans la voiture.

Mais jamais, ô grand jamais, on n’aurait pensé à les planquer… dans le four ! La dénommée Kassi, sur TikTok, n’y aurait jamais pensé non plus. Après tout, c’est logique ! Le four, on a l’occasion de l’utiliser plusieurs fois par semaine, alors pourquoi y planquer des cadeaux à trois semaines de Noël ?

"Quand votre mari pense que le four est une bonne cachette"

Oui pourquoi ? C’est bien la question que s’est posée Kassi en découvrant qu’elle avait accidentellement brûlé son cadeau de Noël que son mari avait planqué dans le four. Une mésaventure partagée sur TikTok : "Quand votre mari pense que le four est une bonne cachette pour vos cadeaux de Noël".

Crédit photo : TikTok / kassparkk

Le cadeau en question était un ensemble de vêtements de la marque Victoria’s Secret. En allumant son four, elle était loin de se douter que du textile s’y trouvait. Malheureusement pour elle, elle ne s’en est rendue compte que trop tard car le cadeau est totalement détruit et porte des traces de brûlures.

Crédit photo : TikTok / kassparkk

Forcément, la vidéo est rapidement devenue virale avec plus d’un million de vues. Les internautes étaient tout aussi abasourdis que Kassi et l’un d’eux se demandait si son mari avait l'intention de les planquer dans le four pendant aussi longtemps. La prochaine fois, il faut essayer la cheminée !