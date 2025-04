Elle montre ses seins en plein direct sur Twitch, l'influenceur Nasdas au coeur d'une énorme polémique

Lors d’un live sur Twitch sur sa chaîne “Chienneté TV”, Nasdas a été obligé de couper la diffusion après qu’une membre de son équipe ait montré ses seins devant 220 000 spectateurs, dont des mineurs.

Déjà roi de Snapchat en France avec 9 millions d’abonnés, Nasdas s’est lancé sur Twitch depuis plusieurs mois avec succès. En décembre 2024, il a lancé son concept de parodie de télé-réalité, baptisé “Chienneté TV” dans lequel il fait participer les membres de son équipe.

Avec plus de 64 000 spectateurs en moyenne, il s’est placé numéro 1 en France devant de très gros noms du stream comme Kameto, Squeezie ou Amine. Cependant, il arrive que Nasdas perde le contrôle et se retrouve englué dans des polémiques dont il se serait bien passé.

Crédit photo : Made in Perpignan

C’est ce qui est arrivé ce mercredi 2 avril alors que son live était en train de casser tous les scores. Au bout de 30 minutes, il y avait plus de 180 000 spectateurs. Un pic à plus de 220 000 spectateurs a été enregistré au moment de la scène qui suscite un énorme débat sur les réseaux sociaux aujourd’hui.

La polémique de trop pour Nasdas ?

Alors qu’il mettait deux femmes en compétition sur leur physique, l’une d’entre elles, nommée Assya, a jugé judicieux de montrer sa paire de seins. La scène a choqué tous les spectateurs, dont certains sont mineurs. Au sein de la villa, il y avait également un enfant de 11 ans qui a assisté à cette scène aux premières loges.

🚨🇫🇷 Plusieurs internautes demandent le BANNISSEMENT de Nasdas sur Twitch après qu’un membre de sa team, Assya, a montré sa poitrine à plus de 220 000 personnes en direct. Un ENFANT faisant partie de la team Nasdas était également présent lors de ce live. pic.twitter.com/T7abWZDJEG — Cerfia (@CerfiaFR) April 2, 2025

Si l’action a été vivement condamnée par Nasdas et d’autres membres de son équipe, les internautes ont dénoncé cette séquence. Certains allant jusqu’à réclamer le bannissement de l’influenceur, soit la fermeture de son compte sur Twitch.

La dénommée Assya n’en est pas non plus à sa première polémique. L’année dernière, elle a été condamnée par la justice pour avoir simulé une séquestration dans le but d’extorquer de l’argent à Nasdas. C’est à se demander pourquoi il a accepté qu’elle revienne dans sa villa, alors qu’elle continue de lui poser des problèmes.

Malheureusement, la plateforme n’a pas encore réagi à la polémique alors que Nasdas a présenté ses excuses envers Twitch au travers d’un court message sur X : “Désolé Twitch”.

Cet incident relance le sempiternel débat sur la protection des mineurs sur les réseaux sociaux. Malgré tout, Nasdas continue d’attirer des milliers de spectateurs et se rapproche du million d’abonnés sur la plateforme.