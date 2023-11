Une fillette de 2 ans sommée de payer 663 euros de taxe d'habitation pour... sa résidence secondaire

Un courrier des impôts a été envoyé à une... enfant, lui demandant de s'acquitter de la taxe d'habitation.

Les impôts, c'est comme Kylian Mbappé, tu ne leur parles pas d'âge !

La célèbre formule employée par le footballeur français, dans un documentaire de 2017, colle en effet parfaitement à Bercy après la bourde monumentale de l'administration fiscale qui a récemment réclamé le paiement d'une taxe d'habitation à une... enfant, nous apprend le quotidien Paris-Normandie.

À 2 ans, elle reçoit une... taxe d'habitation de 663 € pour une résidence secondaire

Cette histoire, qui se déroule dans le département de l'Eure, a de quoi faire sourire mais elle n'a pourtant pas faire rire Anaïs, la maman de l'enfant. On imagine aisément l'angoisse de cette dernière lorsqu'elle a reçu un courrier des impôts adressé à sa fille, âgée seulement de 2 ans et demi. Il faut dire que cette lettre réclamait à l'enfant la somme de 663 euros, au titre de la taxe d'habitation redevable sur les résidences secondaires.

Oui, vous avez bien lu !

Inquiète que cette somme lui soit prélevée sur son compte bancaire, la mère de famille a immédiatement contacté l'administration fiscale qui l'a rassurée en lui expliquant qu'il s'agissait d'une erreur et qu'elle recevrait rapidement un second courrier faisant état de cet incident. Une bourde pas banale, mais pas inédite non plus. Souvenez-vous, le 6 novembre dernier, une jeune collégienne de 13 ans avait ainsi reçu, elle aussi, un avis d'imposition l'invitant à s'acquitter d'une taxe d'habitation de... 2 467 euros. Là aussi, il s'agissait d'une bévue de l'administration fiscale.

Crédit photo : IStock

Comment expliquer de telles erreurs ? La Direction générale des Finances publiques a peut-être livré un début d'explication en postant le message suivant sur le réseau social X :

#Information Vous avez déménagé récemment ?



Il est possible que vous ayez reçu à tort un avis de taxe d’habitation, nos services ayant deux adresses connues vous concernant.

Si l’erreur est confirmée, vous serez bien entendu exonérés.

Contactez-nous pour nous le signaler pic.twitter.com/T0XFQ69NRY — Direction générale des Finances publiques (@dgfip_officiel) November 8, 2023

« Vous avez déménagé récemment ? Il est possible que vous ayez reçu à tort un avis de taxe d’habitation, nos services ayant deux adresses connues vous concernant. Si l’erreur est confirmée, vous serez bien entendu exonérés », peut-on lire ainsi sur la publication.

De quoi rassurer Anaïs et toutes les personnes ayant reçu ce type de courrier.

Après tout, l'erreur est humaine et n'a surtout pas d'âge non plus !