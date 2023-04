Elle remporte 10 millions de dollars au Loto mais se retrouve ruinée après en avoir fait profiter sa famille et ses amis

Beaucoup de personnes rêveraient de gagner au Loto ou à l’EuroMillions. C‘est ce qui est arrivé à une mère de famille outre-Atlantique qui a connu un sacré revers après avoir empoché le pactole.

En avril 2004, Sharon Tirabissi, une habitante de Hamilton, en Ontario, au Canada, a joué au Lotto Super 7 (renommé depuis Lotto Max), un jeu très populaire en Amérique du Nord. En quelques instants, la mère de six enfants est devenue millionnaire. Sharon remportait les 10 millions de dollars de la cagnotte.

Un changement de vie radical et bienvenu pour celle qui a connu la pauvreté et les foyers pour sans-abri. Alors, la trentenaire a décidé d’en faire profiter le plus grand nombre parmi ses amis et sa famille.

« Le temps pour s’amuser était terminé »

Sharon s’est rapidement fait plaisir en s’offrant des vêtements de luxe, des voitures de luxe (comme une Dodge Charger, une Cadillac Escalade et un Hummer), en organisant de grandes fêtes et en partant en voyage.

À plusieurs reprises, la mère de famille est partie à Las Vegas ou dans les Caraïbes avec ses amis à qui elle a bien évidemment offert le séjour. Sharon dépensait à l’aveugle sans regarder les dépenses et ce, durant dix ans. Elle a même prêté jusqu’à 1 million de dollars à sa belle-famille.

Jusqu’au jour où elle a découvert qu’il ne lui restait plus « que » 750 000 dollars sur son compte. Sharon a alors pris une décision radicale, retourner travailler. « Le temps pour s’amuser était terminé, il fallait revenir à la vraie vie. J’ai vécu comme ça toute ma vie, je n’ai jamais été riche. Nous avons grandi comme ça, alors nous y sommes habitués », répond Sharon avec philosophie au Mirror.