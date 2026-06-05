Elle remporte 1 million de dollars à la loterie alors que son nom est... madame Fortune

À New York, une femme a récemment remporté le gros lot en tentant sa chance avec un jeu à gratter. Comble de l’histoire : elle s’appelle madame Fortune.

Chaque semaine, des personnes chanceuses remportent de grosses sommes d’argent en jouant à la loterie, et certains cas sont plus originaux que d’autres. Un homme est notamment devenu millionnaire après avoir laissé passer une femme dans une file d’attente qui, pour le remercier, lui a offert deux tickets de loterie.

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Parfois, les personnes chargées de contacter les gagnants font face à des surprises, comme la fois où 21 habitants d’une même ville sont devenus millionnaires le même jour.

Un nom de famille approprié

Une autre situation insolite s’est déroulée le 26 mai dernier à New York. Une femme a tenté sa chance en jouant au jeu à gratter 50Extra, la loterie de New York, qui est la plus importante et la plus rentable d’Amérique du Nord.

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Cette femme a eu de la chance puisqu’elle a remporté le gros lot, soit la somme de 1 million de dollars, ce qui équivaut à 860 000 euros. Mais si cette histoire est étonnante, c’est parce que le nom de famille de la gagnante n’est autre que Fortune. En effet, Francine Fortune est devenue millionnaire, ce qui semblait être prédestiné.

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Une grosse surprise

Son nom a créé la surprise chez la New York Lottery, qui a dévoilé l’histoire dans un communiqué. La gagnante a quant à elle pu recevoir son argent en un seul versement. Après déduction des taxes, elle a reçu la somme de 416 325 dollars, soit environ 357 600 euros.

Un beau gain pour madame Fortune !